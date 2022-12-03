新聞眼／論文門翻版 民進黨恐一屍三命

鄭文燦碩士學位遭撤。資料來源／記者採訪 製表／政治組

九合一選舉後，民進黨 內檢討敗選原因之一是新竹市前市長林智堅 論文案造成「一人毀兩都」。選後，擔任檢討小組召集人的桃園市長鄭文燦2日剛強調檢討小組會積極檢討，隨即遭台大認定論文抄襲並撤銷碩士學位，民進黨再次陷入論文抄襲漩渦，打壞蔡英文 總統的布局。

民進黨主席補選1月將登場，鄭文燦深受蔡總統信任，不僅擔任選後檢討小組召集人，更是黨魁熱門人選。在黨政高層期待下，鄭文燦近日密集拜會英系、正國會等黨內派系，以目前可能角逐黨主席的中生代人選，鄭文燦相對有優勢。

不過2019年黨內總統初選時，鄭文燦力挺蔡英文，對目前聲勢大好的副總統賴清德而言，未必願意接受鄭執掌黨機器。但蔡英文意志仍影響現階段的綠營權力布局，從留任行政院長蘇貞昌、安排鄭文燦角逐黨魁的鋪排，不難看出蔡英文緊抓黨政大權，防止後蔡英文時期提早跛腳。

值此綠營暗潮洶湧之際，台大2日認定鄭文燦論文抄襲，無疑是一大重擊。鄭文燦論文指導教授是國安局長陳明通，口試論文審查委員是林佳龍。這顆「震撼彈」的威力，絕對不亞於林智堅抄襲案，除了將對鄭文燦、陳明通、林佳龍的「下一步」產生重大影響，被喻為「一屍三命」，對敗選後氣氛低迷的民進黨，更是雪上加霜。

論文門事件凸顯出，民進黨「官學共犯結構」由來已久，陳明通顯然都扮演關鍵角色，本來可能以為是民進黨中生代的保護傘，結果竟害林智堅、鄭文燦、林佳龍先後中箭，更可能衝擊後蔡英文時期的黨政布局，陳明通難辭其咎。陳明通至今仍高居國安局長，面對爭議，他四兩撥千斤稱「陳局長不回答陳教授問題」，但接二連三爆發的論文門宛如滾雪球效應，陳明通還能躲到何時？

這次英系被直指是頭號戰犯，前立委林濁水日前已質疑「鄭文燦敢檢討蔡英文嗎？」當論文案重創民進黨，如今檢討小組召集人也深陷論文案，檢討力道更是大打折扣。鄭文燦檢討小組召集人已坐不穩，若在論文爭議時再強爭黨魁，可能加劇綠營內訌風暴。