沒收汪傳浦犯罪所得4.8億美元 憲法法庭判合憲

涉及拉法葉佣金案的已故軍火商汪傳浦犯罪所得被沒收，憲法法庭判決合憲。(本報資料照片)

檢方聲請單獨沒收拉法葉購艦案主嫌、已故軍火商汪傳浦藏於海外的犯罪所得案，光目前裁准部分就達4億8000多萬美元，家屬認為刑法沒收新制違反不溯既往等原則，聲請釋憲，憲法法庭日前併入味全公司的聲請案審理。憲法認為，沒收犯罪所得並非刑罰，犯罪行為人保有犯罪所得的信賴不值得保護，判決合憲。

憲法法庭判沒收新制溯及既往規定合憲，15名大法官 中，呂太郎、蔡明誠、黃昭元則投反對票。呂太郎認為，罪刑法定原則為現代國家法治的基石，無此原則談不上是文明國家。

呂太郎認為，罪刑法定原則目的在禁止國家濫用權力，羅織行為時法律所未明文的罪名，或施以法律明文規定以外的處罰，這在刑法第一條即開宗明義闡明；禁止不利之溯及處罰為罪刑法定原則的核心內涵，也不得以「非刑罰」為名，逃脫罪刑法定原則控制。

刑法沒收規定2015年12月30日通過修正，2016年7月1日實施。刑法第二條第二項規定「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律。」憲法法庭指出，同法第38條之一第一項及第二項所定沒收部分，未牴觸憲法罪刑法定原則，也沒有牴觸法律不溯及既往、信賴保護原則。

汪傳浦將收取的佣金匯至妻子葉秀貞、4名兒女和汪家家族開設的EUROMAX、SABLEMAN、LUXMORE海外公司可動用的帳戶，法院認為這些款項是因汪傳浦違法無償取得，目前裁准沒收金額為4億8718萬美元，汪家不服也聲請釋憲。

憲法法庭認為，沒收犯罪所得有別於刑罰，是要回復犯罪行為前的合法財產秩序，沒收宣告的主體除犯罪行為人外，也包含非善意取得第3人。沒收數額與行為人犯罪的罪名輕重無關，不是取決於故意或過失等歸責程度。