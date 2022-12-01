蔡英文論文原稿 彭文正疑真實性 指只能算是草稿

彭文正委任律師張靜（右一）11月30日出庭，不承認LSE文件和論文的真實性，表示當庭提出的LSE文件與卷證不符，沒有抬頭、關防、住址，質疑簽名不是38年前簽的。(記者林澔一／攝影)

媒體人彭文正提確認蔡英文 總統1984年英國 倫敦大學政經學院（LSE）論文不存在訴訟，台北地方法院更一審昨開庭，蔡英文委任律師連元龍當庭提出蔡英文博士論文原稿供法院勘驗，但彭文正委任律師張靜、李震華質疑論文真實性，稱「只能算是草稿」，法官諭知12月23日下午5時宣判。

彭文正律師認為法官沒有傳喚證人就要倉促結案，拍桌辱罵，旁聽支持者也批評「法官太離譜」、「司法沒公信力」。張靜庭後說，張詠惠身為論文案承審法官，審理過程中非常偏袒蔡英文，侵害彭文正訴訟權，追加起訴張詠惠求償165萬元台幣。

連元龍昨提出倫敦政經學院1983年6月通知蔡英文提交論文、準備口試文件、英國簽證 及蓋有入出境章護照正本等，稱已提出40多項證據證明蔡英文論文確實存在。

連元龍再拿出一年代久遠、有破損痕跡黑色紙盒，裡頭是泛黃論文原稿，內容有立可白修正痕跡；張靜、李震華質疑LSE文件和論文真實性，認為文件是蔡英文和法務部調查局派駐英辦事處人員偽造的。

張靜說，真正論文不可能是散頁，且原稿有立可白修改痕跡，認為連提出的僅是論文草稿，不是經合格審查、有版權頁論文，勘驗意義不大。

彭文正透過視訊說，論文應有精準時間，「好像一個人的生日是哪一天一樣」，蔡英文庭呈的證據，充其量只是筆記或整理摘要，如果蔡英文1983年12月提出申請政大教職的論文資料是假的，也不必再談論細節或是勘驗。

法官准許彭文正當庭播放一段錄影檔案為證，錄影檔案影片中，彭文正手持一本有厚度的藍色封面精裝版（LSE）論文；彭邊翻邊介紹論文外皮有作者姓名、整本無漏頁、無立可白修正，還說「蔡同學，別鬧了，論文是長這樣的」。