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車被潑漆 率眾砍斷無辜路人手腳筋

記者黃于凡／雲林28日電
蒙姓男子轎車被潑紅漆，率眾尋仇砍錯人，將無辜王男砍殺重傷。(圖：虎尾警分局提供)
蒙姓男子轎車被潑紅漆，率眾尋仇砍錯人，將無辜王男砍殺重傷。(圖：虎尾警分局提供)

28歲蒙姓男子3天前將車停在雲林縣虎尾鎮路旁遭人潑紅漆，見26歲王姓男子站在對街抽菸，誤認就是潑漆者，率5人持刀棍圍殺王男，王手、腳筋被砍斷，自行駕車就醫，送進加護病房；警方逮捕6人，蒙坦承認錯人，檢方聲押蒙男3人，另3名助勢者交保；法院昨晚裁定蒙等3人也交保，檢方將抗告。

王男妻子昨在臉書控訴，接獲通知丟下三個熟睡幼兒趕往急診，看見丈夫渾身是血、四肢幾乎被砍爛，崩潰大哭；醫院已發出病危通知，孤兒寡母無權無勢，請肇事者還公道。

據了解，蒙男25日凌晨將轎車停在虎尾鎮光復路旁，遭不明人士潑紅漆，當時王男正好載友人到對街KTV，獨自在路旁抽菸，蒙男以為就是王男潑漆，夥同5人圍住王，蒙等3人拿出西瓜刀、球棒、高爾夫球攻擊王男，王男手腳筋全被砍斷。

王男朋友說，當天他們到場時車子已被潑漆，蒙男六人發現後，環顧四周沒看到其他人，以為是王男所為。

雲林警方事後逮捕6人，依殺人未遂等罪嫌移送；檢方聲請羈押禁見動手3人，旁觀3人分別以20萬（台幣，下同，約6500美元）至60萬元交保。

雲林地方法院昨晚裁定蒙等3人各以5至10萬元交保，檢方不認同，認為法官無視被害人傷勢及案件情節重大，將提出抗告。

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