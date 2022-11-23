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蟬聯2周…台灣確診致死率 全球第3高 戳破防疫神話

台灣新聞組／台北23日電

台北中國時報報導，蔡英文政府自誇防疫成績出色，疫情指揮中心日前公布，依經濟合作暨發展組織(OECD)重點國家累積確診死亡率排名，台灣是「第4低」。但事實上，以近兩周平均確診致死率排名，台灣排名全球第3名高，僅次於芬蘭、百慕達，這項「全球第3」至少已蟬聯兩周，直接戳破指揮中心的防疫神話。

國民黨團總召曾銘宗直言，指揮中心不必拿數據騙民眾，請蔡政府面對現實，不要為選舉操作數字。

據報導，台大兒童醫院感染科醫師黃立民指出，指揮中心每天直播公布的確診數雖連續數周下降，但因台灣確診「黑數」很多，因此並未反映真實疫情，反而是下降速度慢、幅度不大的死亡人數，才能反映出台灣真實的疫情發展。

報導指出，民眾黨前立委蔡壁如認為，指揮中心不能一直自豪於過去清零的結果，病毒不會忙著選舉，指揮中心還是要做好該做的本務，盡快降低台灣致死率及超額死亡數字，這才是民眾所需。

本報聯合報系報導，昨本土新增1萬8150例個案，死亡38例，中重症66例，分別為中症34、重症32例。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，昨兩例較為年輕死亡個案，分別為20、30多歲男性，分別有先天疾病及慢性疾病；另增一例3歲兒童重症，為肺炎個案目前仍在加護病房治療中。

疫情 防疫 國民黨

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