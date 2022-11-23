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汪小菲執著的百萬床墊 照大S脊椎量身訂作

記者闕志儒、袁子梁／台北23日電
S Hotel。(本報資料照片)
S Hotel。(本報資料照片)

大S汪小菲離婚1周年，豈料近日男方因未履行離婚協議、積欠生活費，無預警隔海開戰，汪小菲偕同母親張蘭連續砲轟，把只求好聚好散的大S一家傷得體無完膚。而汪小菲貼文中屢屢提及的瑞典皇室「床墊」，被讀者爆料目擊孤零零地躺在S Hotel前，在離婚滿周年紀念日正式歸還。

汪小菲昨放話赴台探親，遭網友戲稱並P圖是赴台「搬床墊」，孰料兩岸媒體、吃瓜群眾等了一天，最後卻等不到人。這大汪入手的「床墊」，卻成了花邊新聞的主角，被廣大網友神出是來自瑞典Hästens品牌，如今被讀者下午直擊躺在S Hotel前，汪小菲也非一年前的東床快婿。

汪小菲昨發文怒嗆，「別人住就算了，你個窩囊廢換個床褥行嗎」，狠酸大S老公具俊曄。但據悉，這要價不菲的名床，早在大S和具俊曄結婚後被換掉，也在汪小菲在茲念茲的「情緒勒索」下，被默默歸還放到S Hotel，但記者循線到S Hotel時，外圍已沒有任何物件，詢問服務人員後，得到「沒有處理到床墊」回覆，推測可能有此事，只是早晚班處理人員不一樣。

另據媒體報導，許多人不解汪小菲為什麼對床墊如此執著，張蘭在直播中解釋，「光是床墊就換了10幾個，只為了找到可以讓大S躺得舒服的款式，軟度可以按照大S的脊椎量身訂製，讓腰有被按摩的感覺，這麼貴的床墊他捨得換嗎？」

床墊意外引起討論，就有微博網友搜出汪小菲當初挑的床墊，一個就要價100萬元台幣，是按照大S的脊椎量身訂製。

汪小菲放話預計22日傍晚抵台，媒體訪問S媽，問會擔心家人被搶走嗎？S媽說：「家人是人，人不能用搶的，就讓他開開心心地跟家人玩吧。」被問有做好要正面對決的準備嗎？S媽稱，「要吵架我是沒辦法，我們已經進入文明時代了，吵不贏。」

報導指出，S媽被問到如今跟汪小菲和張蘭槓上，未來有和解空間嗎？S媽大器表示，「我們沒跟他結仇啊，只是他們不禮貌，我就把小菲當作一個沒體貌的人，不會把他當仇人」。

汪小菲(左)與媽媽張蘭。(本報資料照片)
汪小菲(左)與媽媽張蘭。(本報資料照片)

汪小菲 大S 瑞典

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