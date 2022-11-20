FTX破產台成重災區 受害者多年輕人 組自救會求償

全球第二大加密貨幣交易所FTX聲請破產後，台灣幣圈人士認為，台灣很有可能是美國以外，受傷最重的區域之一。（路透）

全球第二大加密貨幣交易所FTX聲請破產後，全球上千萬用戶錢拿不回來，從台灣在FTX International的網站訪問率高達13%來觀察，台灣幣圈人士認為，台灣有可能是美國以外受傷最重的區域之一，已經有愈來愈多區塊鏈相關協會、交易平台宣布提供法律諮詢服務，更有許多民眾組成自救會，希望台灣受害人能夠團結組成債權人團體，向FTX提出求償。

FTX美國用戶使用的是「FTX.US」，其他國家用戶用的則是「FTX international」，有數據顯示，訪問過「FTX international」的網站訪問率，台灣就占13%，很多台灣民眾認為FTX是世界第二大虛擬貨幣 交易所，且過去的聲譽不錯，因此把資金放在FTX。

一名資深幣圈人士表示，他自己損失超過10萬美元，折合新台幣逾300萬元，身邊朋友圈甚至有人損失超過100萬美元，即超過新台幣3000萬元。

32歲的R先生也表示，自己投入5.5萬美元在FTX，這些錢可能都拿不回來，其中還有3萬美元是向銀行貸款 而來，讓他這幾天焦慮到無法入眠。

根據台灣多個區塊鏈NGO團體調查，目前因為FTX事件損失超過100萬美元的台灣人約有17名，其中損失最大金額是700萬美元，也有損失達500萬美元的。就年齡層來看，有將近1/10是20歲左右的年輕學子，大部分受災戶多是30歲到40歲的小資族。

FTX之所以在台灣受到關注，主要是受災戶眾多，受災戶多集中在20歲到40歲年輕人、上班族，有的是剛踏入幣圈沒多久，甚至有的是幣圈資深玩家沒逃過，而許多甚至借信貸、將房子拿去貸款、或投入買房基金、結婚基金等，想放在FTX領利息。

目前台灣的許多FTX受災戶自主成立多個自救網路群組，成員超過6000人，有的甚至來自港、澳地區，成員們除了在群組裡互相安慰、打氣外，也正在透過各方資源找律師幫助維護權益。

台灣區 塊鏈愛好者協會秘書長陳鼎元表示，近日台灣區塊鏈愛好者協會、台灣金融科技協會、台灣虛擬通貨反洗錢協會、台灣區塊鏈大學聯盟等四大協會，已開始組織台灣的受害者組成債權人團體，提供法律上的諮詢，目標是不希望受害者已經損失了，還要負擔律師費，「等美國法院整理完現況後，受災戶都是債權人，到時可能需要做債權申報，我們可以提供法律諮詢服務，希望能消除受災戶法律上的不安。」

台灣已經有愈來愈多自救會陸續組織起來，產業人士認為，如果台灣用戶能夠凝聚起來，組成一個大的債權人團體，將能更明確主張債權、進行求償。