我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

柏加大也不玩 跟進耶魯、哈佛退出「美新法學院」排名

股市下跌 401(k)退休帳戶蒸發23% 降至9.7萬

強吻女子被判刑8個月 台社運醫師柳林瑋終於入監

記者蔣永佑／台北18日電
「社運醫師」柳林瑋因強吻女子遭判8月定讞，17日至宜檢報到入監執行。（本報資料照片）
「社運醫師」柳林瑋因強吻女子遭判8月定讞，17日至宜檢報到入監執行。（本報資料照片）

曾活躍於太陽花運動的「沃草」創辦人、社運醫師柳林瑋，2017年4月間因在座車上強吻年輕女子，遭最高法院依強制猥褻罪判刑8月定讞。柳男原本聲請移轉至宜蘭地檢署執行，日前又因生病向檢方請假，並向檢方改期，昨天終於自行前往宜蘭監獄發監執行。

柳林瑋遭定讞後，除向北檢執行科聲請改往宜檢發監，以生病為由請假，另向法院聲請再審，持自行測謊報告資料希望能啟動再審，但高等法院表示，聲請再審不影響執行入監，因此不得作為暫緩執行的理由。

柳林瑋先後因在洪仲丘事件中發起公民1985聯盟及參與太陽花運動成名。2015年他先藉著演講認識被害人，後來又在2017年4月15日，利用被害人對他的仰慕，佯稱自己近來成立醫療性臉書粉專「美的好朋友」，可以替被害人介紹工作相約見面。

隔天下午，柳林瑋開車載被害人時，竟開口表示自己到台北建國中學校園散步閒聊，不久遇雨返回車內，柳林瑋竟藉口精神緊張、壓力大，希望被害人可以抱抱支持，卻趁機強吻女方5、6秒，直到遭被害人推開才罷手。

高等法院認定，柳林瑋為逞私欲，未尊重被害人個人意願，恣意違反其意願妨害其身體及性自主決定權之行使，且犯後無悔意，依強制猥褻罪判刑8月，經最高法院駁回上訴，全案定讞。

監獄 臉書

上一則

民進黨創黨元老廟口開講 細數民進黨罪狀 「愛邁就不要選他」

下一則

港生下月可赴台 陸生仍卡卡

延伸閱讀

「平權法案」若終結 牽動大學至就業

「平權法案」若終結 牽動大學至就業
同婚法 國會拚本會期通過 民主黨趁兩院多數席次衝立法

同婚法 國會拚本會期通過 民主黨趁兩院多數席次衝立法
不受仲裁約束 華人護理員續上訴追討被欠工資

不受仲裁約束 華人護理員續上訴追討被欠工資
攸關墮胎權、投票權 兩黨州級法院選舉各有斬獲

攸關墮胎權、投票權 兩黨州級法院選舉各有斬獲

熱門新聞

鄭雅勻常在社群分享貴婦生活。圖／摘自臉書

老公涉及洗錢擄人案遭起底 美妝網紅貴婦人設翻車了

2022-11-14 12:45
陳文茜雖身體大不如前，仍對工作充滿熱情。（取材自臉書）

陳文茜曝「腦下垂體功能已死」 下肢血管破裂臥床吸氧

2022-11-17 00:02
台灣民意基金會最新民調，台北市長候選人反感度排行榜陳時中居冠。(本報資料照片)

親綠民調：陳時中反感度居冠 年輕人支持崩盤

2022-11-11 02:30
拜登總統在拜習會結束後舉行記者會。(美聯社)

拜登：我不認為中國有意立即侵略台灣

2022-11-14 10:34
國民黨台北市長參選人蔣萬安參選立委時，曾和太太在街頭拜票。(本報資料照片)

蔣萬安當年險被妻子石舫亘分手 是這「學長」來勸和

2022-11-13 23:20
台中港第32號碼頭貨櫃場的工作人員，16日在一只空貨櫃中，發現一具美國籍堪薩斯州女性遺體。(圖：警方提供)

洛杉磯運台貨櫃 驚見面目全非美籍女屍「漂流幾天窒息亡」

2022-11-17 02:24

超人氣

更多 >
想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡

想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡
60歲以後 每天做這6件事恢復肌肉量

60歲以後 每天做這6件事恢復肌肉量
福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再

福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再
習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重

習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重
裴洛西將卸任眾院民主黨領袖 交棒新一代

裴洛西將卸任眾院民主黨領袖 交棒新一代