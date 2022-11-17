確保半導體優勢 台版晶片法將上路 研發投抵加碼至25％

行政院院會排定討論「台版晶片法案」，藉由給予符合條件的業者減稅優惠，確保台灣半導體產業在全球領先地位。圖為今年國際半導體展展場。(本報資料照片)

為確保台灣半導體產業在全球的領先地位，行政院院會今天排定討論被形容為「台版晶片 法案」的產業創新條例修正草案，給予符合一定條件的業者研發費用和設備支出抵減營利事業所得稅，院會通過後將送立法院審議，修法後台積電、聯發科等半導體大廠都有機會適用，減稅優惠預定明年上路。

據指出，在美國祭出加嚴版半導體禁令後，儘管政府信誓旦旦說台廠不受影響，但相關科技股股價仍一度遭血洗，行政院隨即在院會討論該禁令對台廠的影響範圍及程度。經行政部門及半導體業界共同檢視分析後，考量美中科技戰後續發展，以及維持半導體對台灣在經濟、國安等面向的影響力，將積極推動「台版晶片法」。

經濟部增訂產業創新條例第十條之二，明訂在台灣進行前瞻技術創新、且居國際供應鏈關鍵地位的公司，符合「適用資格條件者」，投資 在前瞻創新研究發展的支出，享有25%的研發投資抵減，購置先進設備當年度抵減率5%，且無投資抵減支出金額上限。不過，單項投資抵減總額不得超過當年度應納營所稅額30%，兩項同時申請則以營所稅額50%為限。

官員表示，修法三大適用要件為「研發費用達一定規模」、「研發密度達一定規模」、「有效稅率達一定比率」。

有效稅率方面，財經官員說，財經兩部已有共識，將規範有效稅率至少12%為基礎，後續在2024年跟進OECD國家施行最低稅負15%，屆時若歐洲國家實施時間有變，保留政院核可延後1年的彈性空間，換言之，最晚2025年有效稅率會訂在15%。至於施行期間預計自明年起到2029年底，細節仍待行政院會核定。

另外，要加強培養半導體人才，除之前已成立半導體學院，教育部 也會開設相關大學學程及在職專班學程，更重要的是吸引人才來台並防堵中國大陸不當挖角。第三，要強化相關產業的材料設備在地化。

●艾司摩爾 加碼投資新北

此外，全球第三大DRAM廠美商美光昨天宣布推出旗下最先進的1β（1-beta）製程DRAM晶片，並預告明年會將該製程導入台灣廠區生產，是全台最強的DRAM製造技術。而全球最大晶片微影設備製造商艾司摩爾（ASML）也決定加碼投資，規畫在新北市林口產業園區內新建廠區，投資案將於明年7月動工，將是艾司摩爾在台最大投資金額。艾司摩爾則表示投資案將在新北市，但不透露細節。