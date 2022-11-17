被騙了…想進舊金山州大 2人花了58萬美元沒上過課

舊金山州立大學正門。（本報資料照片）

49歲鍾姓女子透過父母認識徐姓、林姓富商，打著舊金山 州立大學顧問招牌，謊稱有管道可幫富商小孩來美國攻讀碩士；結果兩學生分別在美7年、4年，家人前後付出近1800萬（台幣，下同，約58萬美元），舊金山州大課程一天都沒上過，多年後學生家人察覺有異，詢問學校才戳破她的謊言提告，高雄地檢署16日依詐欺罪起訴鍾女。

2011年3月，鍾女透過母親認識徐姓富商後，謊稱自己可以協助徐男兒子到美國舊金山州立大學留學，徐姓富商付了10多萬元代辦費用後，將孩子送去美國等待入學。2014年時又重施故伎，林姓富商也將孩子送到美國，並前後給付新台幣33萬元及43萬6305元美金給鍾女。

兩名留學生 抵美後，因人生地不熟，求學流程全給鍾女安排，鍾先要求兩人每月支付1000美金房租，再用各種理由向兩人收學費、補習費及代辦費等各種費用。

兩人曾疑惑怎麼來美一陣子都沒辦法入學，鍾女用開課人數不足等理由搪塞，還以兩人程度低，安排至校外補習英文課程，或到附近社區大學拿取學分；兩人父母親也聽信鍾女，不斷掏錢支付各種留學開銷。

兩名留學生在美待7年、4年，從未踏進舊金山州大課堂，後來去函學校，發現鍾女根本不是顧問；徐姓、林姓留學生光學費、補習費等，家人分別付出425萬、1366萬餘元，結果只是虛度光陰，沒取得任何學位。

雄檢調查時，鍾女喊冤，稱並未保證兩人能念州大，是兩人成績太差，沒辦法入學，她收的學費都沒入自己帳戶，只收取每月房租，兩人不能沒拿到學位就怪她。

檢方根據鍾女與徐姓、林姓留學生往來通訊紀錄，加上相關匯款證明，認定鍾女利用各種理由，前後騙了徐姓富商52次、約425萬元；騙林姓富商44次、約1366萬元，總共詐騙 得手1800多萬元，綜合相關事證，偵結起訴。