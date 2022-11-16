又是高薪詐騙 6人遭囚餵毒 1人逃出

警方在詐騙集團囚禁地點，搜出棍棒、刀械及甩棍等武器。（記者巫鴻瑋／翻攝）

六名求職者日前遭詐騙集團 要求交出銀行帳戶做為人頭戶後，被囚禁在新竹縣新埔鎮一處民宅，綑綁、矇眼，並疑似餵毒控制行動；一名被害人遭囚八天，趁搭車轉移據點時佯稱打電話回家報平安，拔腿直奔派出所求救。警方攻堅救出另五名被害人，逮捕三嫌，查出另有人涉案，擴大追查。

警方調查，詐團利用網路徵才，佯稱只要攜帶銀行存簿來應徵，就能輕鬆獲取高薪，六名年約20至30歲年輕男子信以為真，陸續落入圈套，剛交出存簿就被限制行動自由，囚禁在新埔鎮上出租民宅。

為防被害人報警或通報銀行，詐團將六人關在民宅內，曾用手銬限制被害人行動，並疑似餵食毒品 讓被害人無力反抗。

其中鍾姓男子被囚禁八天，哭求詐團讓他向家人報平安，詐團正準備將他轉移據點，押上車行經新埔褒忠亭義民廟前，鍾男要求到超商 打電話獲同意，下車時趁對方不注意，狂奔到一旁褒忠派出所求救。

負責載上的一名詐團成員不知東窗事發，見員警靠近座車才知不妙，棄車逃逸已來不及；警方根據鍾男供述找到詐騙集團囚禁據點，救出另五名被矇眼囚禁被害人，再逮捕屋內二嫌。

該處所是他人承租，警方研判也是詐團共犯，且上游應另有主嫌，將落網三人依詐欺及妨害自由罪嫌送辦，全案擴大追查。