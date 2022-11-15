檢警出入招待所 傳縣市長也入鏡

自稱李姓檢舉人在臉書貼文及上傳照片，稱曾被郭哲敏集團軟禁及打斷腿。（翻攝自臉書）

檢警偵辦洗錢案意外扯出高階警官與檢察官 出入地下匯兌集團犯嫌郭哲敏招待所，據傳還有縣市長、民意代表是招待所座上賓，宛若現代版「百官行述」，若全盤流出恐衝擊月底選舉與未來的總統大選。畫面為何流出？黑白兩道訊息多元，有人說是集團成員遭打斷腿後報復，有人認為是集團不滿遭查辦而露出部分影片警告「到此為止」。

刑事局2日查獲具天道盟背景的男子林秉文涉洗錢，但郭哲敏在警方行動前出境。隨後，警大校長陳檡文、北市中山警分局偵查隊長林弘基、擔任警政署政風室主任的高檢署檢察官黃錦秋及承辦案件的新北地檢署檢察官王涂芝，接連被爆赴郭的招待所，震驚各界。

據悉，郭哲敏集團在內湖區經營超跑 公司，公司掛名負責人疑購入千萬超跑要轉賣，但因故抵押借貸又還不出錢而易主，被集團成員押走打斷腿；他不滿被老大修理，投靠一名頗具分量的幫派 大哥，向警政署檢舉郭涉地下匯兌。外傳他要報復郭哲敏而提供畫面爆料，他雖在臉書貼文承認檢舉，但強調未留存監視器影像畫面。

另一說是郭哲敏、林秉文與許多高階警官要好，還有「金錢借貸往來」關係，不滿平時稱兄道弟、結伴吃香喝辣仍被查緝，不惜玉石俱焚，警告到此為止。

針對黃錦秋、王涂芝涉赴私人招待所部分，廉政署前往警政署查察，約詢已調離現職的黃錦秋，釐清有無違反廉政倫理、檢察官倫理規範。王涂芝雖已否認接受招待與其偵查地下匯兌案有關，也主動呈報迴避偵辦地下匯兌案獲准，但檢方仍依「調字案」調查。全案傳出還有數名高階警官赴招待所，警政署長黃明昭表示，若有立案都會一一清查。