我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森妻子 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

紐約法拉盛「老字號」華人小商家 光天化日遭搶

檢警出入招待所 傳縣市長也入鏡

記者廖炳棋、李奕昕、李隆揆、王聖藜／台北15日電
自稱李姓檢舉人在臉書貼文及上傳照片，稱曾被郭哲敏集團軟禁及打斷腿。（翻攝自臉書）
自稱李姓檢舉人在臉書貼文及上傳照片，稱曾被郭哲敏集團軟禁及打斷腿。（翻攝自臉書）

檢警偵辦洗錢案意外扯出高階警官與檢察官出入地下匯兌集團犯嫌郭哲敏招待所，據傳還有縣市長、民意代表是招待所座上賓，宛若現代版「百官行述」，若全盤流出恐衝擊月底選舉與未來的總統大選。畫面為何流出？黑白兩道訊息多元，有人說是集團成員遭打斷腿後報復，有人認為是集團不滿遭查辦而露出部分影片警告「到此為止」。

刑事局2日查獲具天道盟背景的男子林秉文涉洗錢，但郭哲敏在警方行動前出境。隨後，警大校長陳檡文、北市中山警分局偵查隊長林弘基、擔任警政署政風室主任的高檢署檢察官黃錦秋及承辦案件的新北地檢署檢察官王涂芝，接連被爆赴郭的招待所，震驚各界。

據悉，郭哲敏集團在內湖區經營超跑公司，公司掛名負責人疑購入千萬超跑要轉賣，但因故抵押借貸又還不出錢而易主，被集團成員押走打斷腿；他不滿被老大修理，投靠一名頗具分量的幫派大哥，向警政署檢舉郭涉地下匯兌。外傳他要報復郭哲敏而提供畫面爆料，他雖在臉書貼文承認檢舉，但強調未留存監視器影像畫面。

另一說是郭哲敏、林秉文與許多高階警官要好，還有「金錢借貸往來」關係，不滿平時稱兄道弟、結伴吃香喝辣仍被查緝，不惜玉石俱焚，警告到此為止。

針對黃錦秋、王涂芝涉赴私人招待所部分，廉政署前往警政署查察，約詢已調離現職的黃錦秋，釐清有無違反廉政倫理、檢察官倫理規範。王涂芝雖已否認接受招待與其偵查地下匯兌案有關，也主動呈報迴避偵辦地下匯兌案獲准，但檢方仍依「調字案」調查。全案傳出還有數名高階警官赴招待所，警政署長黃明昭表示，若有立案都會一一清查。

檢察官 超跑 幫派

上一則

台北市長封關民調 蔣萬安36% 黃珊珊27% 陳時中20%

下一則

陸港澳旅客受限 觀光復甦澆冷水

延伸閱讀

新聞評論／蔡政府3張「夜宴圖」 飄出民主腐敗味

新聞評論／蔡政府3張「夜宴圖」 飄出民主腐敗味
綠子彈執政？蘇貞昌：台灣不是柬埔寨

綠子彈執政？蘇貞昌：台灣不是柬埔寨
無良公關關臉書粉專 藍截圖：陳時中競辦要求的

無良公關關臉書粉專 藍截圖：陳時中競辦要求的
招待所飲酒賭博 台北市偵查隊長被拔官

招待所飲酒賭博 台北市偵查隊長被拔官

熱門新聞

台灣民意基金會最新民調，台北市長候選人反感度排行榜陳時中居冠。(本報資料照片)

親綠民調：陳時中反感度居冠 年輕人支持崩盤

2022-11-11 02:30
鄭雅勻常在社群分享貴婦生活。圖／摘自臉書

老公涉及洗錢擄人案遭起底 美妝網紅貴婦人設翻車了

2022-11-14 12:45
拜登總統在拜習會結束後舉行記者會。(美聯社)

拜登：我不認為中國有意立即侵略台灣

2022-11-14 10:34
台北市議員徐巧芯接受電視節目「關鍵時刻」主持人劉寶傑訪問，談陳時中的牽手風波。(圖摘自直播)

新聞評論／鹹豬手疑雲 背後權權相護更讓人心驚

2022-11-09 02:29
距離舞台不到百公尺的輪胎行前出現手槍。圖／翻攝自臉書「爆料公社公開版」

台總統蔡英文赴桃園替候選人站台 造勢現場驚見槍支

2022-11-10 10:08
網紅謝侑芯在羅浮宮拍照打卡，上半身僅穿著黑色薄紗胸罩，遭到當地警方關切。（取材自Instagram）

台灣爆乳網美羅浮宮打卡 只穿薄紗胸罩遭警驅離

2022-11-05 21:44

超人氣

更多 >
拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中
好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多

好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多
拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者

拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者
川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意

川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意
停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已

停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已