連鎖店主管染人妻 傳裸照辱夫賠40萬

台中市陳姓男子是連鎖咖啡店主管，染指已婚人妻，台中高分院判陳要賠人妻丈夫40萬元台幣確定。(示意圖／Ingimage)

台中市陳姓男子是連鎖咖啡 店主管，曾與陳姓人妻外派到澳洲 、大陸崑山等地工作，二人在外派期間，在國內外發生多次性關係，陳男在去年間還傳訊給人妻丈夫「我們3個月每天做、沒避孕」、「難怪給你綠帽子」等語，二審審酌陳男月薪18萬元台幣等收入狀況後，判賠40萬元（約1.2萬美元）確定。

判決指出，陳姓女子是已婚人妻，任職於一家連鎖咖啡店，而陳姓男子為該公司主管，二人曾外派到澳洲工作，返台後又先後前往大陸崑山工作、居住。

不過陳男在去年10月間，陸續以微信 軟體傳訊「你女朋友兩年半都跟我一起、澳洲、崑山都是」、「要親密照片嗎？但不可以給你，全部都有」、「她確定不能生了，我們沒有避孕三個月，算時間，每天做，但無法受孕」、「難怪給你一頂『綠帽子』」、「這次回台灣是把『戶口從你家遷走』」，另外還傳送陳女的裸照給陳女丈夫。

陳女丈夫據此提出侵權損害賠償，求償40萬元，陳男則辯稱，雙方是男女朋友關係，交往時不知道陳女已婚身分，要求法院駁回陳女丈夫訴請。

不過一審時即認定，根據陳男傳訊內容，以及雙方曾在澳洲、台灣、大陸崑山等地同住，甚至還以與陳女之間的親密關係，嘲諷陳女丈夫，而且雙方在國內外都有發生性關係，陳男還要求陳女處理與丈夫之間的關係等，認定陳男知道陳女婚姻狀況，認定侵害配偶權，判賠40萬元，全案上訴台中高分院後駁回上訴，全案確定。