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上海地鐵傳巨大爆炸 火光、濃煙直竄 乘客走軌道撤離

太魯閣號出軌49死 包商判7年10月

記者王燕華、王思慧／花蓮11日電
花蓮地檢署檢察官調出工地影像，發現事發前因吊卡大貨車熄火，李義祥以環狀布帶連結挖土機，試圖拖動。(圖：檢方提供)
花蓮地檢署檢察官調出工地影像，發現事發前因吊卡大貨車熄火，李義祥以環狀布帶連結挖土機，試圖拖動。(圖：檢方提供)

太魯閣號撞車出軌案刑事一審部分11日上午在花蓮地方法院宣判，同案9名被告，包商李義祥被控過失致死、肇事逃逸、過失毀壞軌道、採購法、過失傷害、業務上文書登載不實、商業會計法、稅捐稽徵法共8罪，遭判過失致死5年、採購法3年、合併7年10月，肇逃無罪；越南移工華文好（阿好）被控過失致死、過失毀壞軌道、過失傷害，判刑，其餘7人，潘堂益8年10月、李進福7年2月、張齊富財4年6月、林長清2年8月、黃平和2年6月、林長清2年8月。

檢方調查，李義祥向東新營造借牌，2019年3月以1億2480萬元標得台鐵「鐵路行車安全改善六年計畫」中的「北迴線K51+170~500山側邊坡安全防護設施工程」。

因工程進度延宕，去年4月2日清明連假第一天，李義祥違反規定偷偷進場施工，又因吊卡大貨車在工區過彎時熄火，李義祥便宜行事，找來阿好以環狀布帶在吊卡大貨車車斗左前方立柱打結，另一端以挖土機挖斗鉤環勾住後試圖拖動，吊帶承重不足致怪手端鉤環鬆脫，吊卡大貨車翻落花蓮秀林鄉清水隧道北口前鐵軌。

當時載有498名乘客的台鐵408次太魯閣自強列車行經，煞車不及撞上出軌，8節車廂及600公尺鐵軌嚴重損毀，49人罹難和213人輕重傷，為台鐵近60年最嚴重的意外事故。

事故發生後，李義祥完全未通報警察、救護或救災單位，僅撥打電話聯絡工作廠商等人，且過程中停留在現場觀看，沒有任何救護或協助救護的作為。

花蓮地檢署於事發後第15天，去年4月16日就肇事責任首波起訴李義祥、阿好、李義祥合夥人林長清、借牌廠商東新營造負責人黃平和、黃文利父子、監造廠商聯合大地監造主任李進福與安衛人員張齊富財，8月19日再依過失致死等罪嫌追加起訴台鐵花工段主辦工程司潘堂益，及委外專案管理公司專案經理郭國振。

全案歷經花蓮地方法院合議庭審理1年多，今天上午9時30分宣判，多名罹難者家屬到場聆判。

刑事部分李義祥被控過失致死、肇事逃逸、過失毀壞軌道、採購法、過失傷害、業務上文書登載不實、商業會計法、稅捐稽徵法共8罪，其中過失致死求刑5年、肇逃7年，李除肇事逃逸外皆認罪；阿好被控過失致死、過失毀壞軌道、過失傷害3罪。

去年4月2日發生的太魯閣號撞車出軌事故造成重大死傷，花蓮地院11日一審宣判，包商...
去年4月2日發生的太魯閣號撞車出軌事故造成重大死傷，花蓮地院11日一審宣判，包商李義祥。(本報資料照片)
太魯閣號案被告李義祥被控過失致死、肇事逃逸等8罪。(本報資料照片)
太魯閣號案被告李義祥被控過失致死、肇事逃逸等8罪。(本報資料照片)
太魯閣號案被告華文好。(圖：讀者提供)
太魯閣號案被告華文好。(圖：讀者提供)

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