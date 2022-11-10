「台灣，超人要來了」 前NBA球星「魔獸」哈沃德抵台

前NBA球星「魔獸」哈沃德抵台。(記者黃仲明／攝影)

前NBA 球星「魔獸」哈沃德日前才宣布重磅加盟T1職籃桃園永豐雲豹，隨即就在10日晚10時22分搭乘華航CI-163班機經南韓仁川機場 轉機飛抵桃園國際機場，哈沃德下機後依一般程序通關入境，華航也安排四位地勤人員引導他通關入境，不少粉絲在管制區內與哈沃德自拍，他也盡力配合。

現年36歲的哈沃德日前正式加盟雲豹，是台灣籃壇史上最大咖的洋將，他登機前於個人社群 發布勁歌熱舞影片並發文寫道，「台灣，超人要來了！」，球團也預計在12日下午13時30分為他舉行盛大的加盟記者會。

前NBA球星「魔獸」哈沃德抵台，幫球迷簽名。(記者黃仲明／攝影)

另據中央社報導，身高208公分的哈沃德行走時，幾乎要碰到入境長廊的天花板，遇到指示牌時還必須低頭閃過，他更俏皮地以手撫胸口表示虛驚一場，讓領路的空姐都忍不住笑出來，沿途許多旅客、海關人員及檢疫人員都頻頻向他打招呼，哈沃德也都熱情予以回應。

哈沃德在通過證照查驗台後，還親切地與4名華航空姐合照，讓一旁民眾羨慕不已，看到有人在直播時，還會俏皮上前入鏡，親和力十足，而他在等待領取行李時，也隨和地與旅客合照甚至簽名，更開心地觀看有關自己抵台的直播新聞。

前NBA球星「魔獸」哈沃德抵台，受到大批球迷歡迎。(記者黃仲明／攝影)

哈沃德在走進入境大廳時，現場等待已久的數百名球迷更是驚聲尖叫，興奮的他立即趨前與球迷擊掌，看到小朋友也會熱情地上前打招呼並在籃球上簽名，還有球迷拿出珍藏已久的裱框球衣給哈沃德簽名，場面相當熱鬧。

哈沃德過去曾以NBA球星的身分兩度造訪台灣，他在美國登機前，於個人Instagram勁歌熱舞，並寫道，「我感謝每一位真心希望看見我贏的人，對於那些真心對待我且對我忠誠的人，我想和你們說聲感謝，我的目標是讓世界上所有人都面帶微笑，能透過最愛的運動完成目標是一種恩賜，台灣，超人要來了！」