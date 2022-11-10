郝明義輪椅卡關 3度求助工作人員拒幫忙 兩廳院道歉了

大塊文化董事長郝明義8日晚赴國家音樂廳聽音樂會，協助推輪椅的友人感到吃力，請服務人員幫忙，要求3次都遭拒。圖為資料照。(圖：屏東縣政府提供)

大塊文化董事長郝明義8日晚赴國家音樂廳聽音樂會，因為沒訂到輪椅席改訂第一排的位置。他離開時因為台階階距短，協助推輪椅的友人感到吃力，請服務人員幫忙，要求3次都遭拒，還有服務人員回應「有規定不能幫輪椅客人，如果摔倒，我們負不起責任」。兩廳院得知後對此表示「深感抱歉」。

郝明義在臉書 表示，他為此寫信給兩廳院，請教有無更合理的SOP。對此，兩廳院表示「深感抱歉」，已成立專案小組檢討此事。兩廳院對於輪椅客人的協助有訂定作業原則、也保持彈性，但對於「在安全的狀態下」此一定義有模糊和認知問題，將針對此做更細緻的討論。

兩廳院表示，兩廳院作業原則中有寫道，在人力充足、輪椅客人也同意、且安全的狀態下，服務人員可以提供輪椅客人協助。但對於「安全的狀態」，每個人的認知不同。

據了解，因為擔心協助輪椅客人發生狀況，消防等法規對如何幫助行動不便者有相關規定，必須在安全的狀態下進行。兩廳院表示，經過這次事件，兩廳院將成立專案小組討論何謂「安全的狀態」，希望在更周全的考量下，對輪椅客人提供協助。

另據台灣鏡周刊報導，郝明義說「我完全沒有因而說表演廳的設施不夠無障礙，或有責任」，他在臉書回應強調，「只是當我們下去之後發現沒法上來時，針對這種特殊情況還是應該有所回應，不該坐視不理」，認為最底下兩階間只要有人幫忙，就可解決事情，因此只要在制度方面能對類似意外或突發狀況，就「服務者與需要幫助者」之間建立雙方都有保障的SOP。

郝明義指出，這些年台北各處公共場所的無障礙空間或相關服務，需要改進之處還很多，「有些是我寫了文章，甚至去寫了信也不回的」，認為他會遇到的事情，其他身障朋友亦是如此，不過他們發聲更難被注意到，「而兩廳院的無障礙硬體設施已經很好，只是在工作SOP的軟體服務上如果能進一步改善，就會更好」；至於兩廳院的道歉他則不敢當，他直言把這件事寫出來，是希望能更多人關注並改善這些議題。