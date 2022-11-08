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台人每戶財富平均1263萬 42國排第3

記者葉卉軒／台北8日電
2020年底台灣家庭部門平均每戶資產負債淨值，亦即所謂的「每戶財富」，依新台幣計算為1263萬元，較2019年底增62萬元，年增5.1%。圖為民眾在信義商圈逛街購物情形。(本報資料照片)
2020年底台灣家庭部門平均每戶資產負債淨值，亦即所謂的「每戶財富」，依新台幣計算為1263萬元，較2019年底增62萬元，年增5.1%。圖為民眾在信義商圈逛街購物情形。(本報資料照片)

主計總處7日發布國情統計通報指出，2020年底台灣家庭部門平均每戶資產負債淨值，亦即所謂的「每戶財富」（不含人壽保險退休準備），依新台幣計算為1263萬元（約39.5萬美元），較2019年底增62萬元（約1.9萬美元），年增5.1%。

主計總處分析，主因金融性資產淨值增55萬元，其中每戶「有價證券」增37萬元、「現金及活期性存款」增25萬元所致，較2017年底亦增98萬元或增28.4%。

若依購買力評價換算為美元，2020年底台灣每戶財富（PPP）79.8萬美元，較2019年底增3.8萬美元，或增5.0%，較2017年底亦增9.7萬美元，或增13.8%。

觀察台灣與OECD會員國（38 國）及夥伴國（3 國）每戶財富（PPP），2019年以盧森堡94.1萬美元最高、其次為瑞士86.2萬美元，拉脫維亞及哥倫比亞較低，各為7.9及8.7萬美元。

台灣為76.0萬美元，高於OECD國家（41 國）中位數25.5萬美元，排名僅次於盧森堡與瑞士，在42個國家（含台灣）中排名第3，優於亞鄰的南韓及日本。

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