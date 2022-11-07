台版柬埔寨虐殺 蔡臉書隻字未提 立委批只顧選舉

新北警方昨天下午逮捕主嫌茶董得力助手曾姓男子，全案已23人落網。（記者翁至成／翻攝）

新北市警方破獲破獲猶如「台版柬埔寨」的詐騙囚禁虐殺棄屍案，三名被害人身亡，其中黃姓被害人屍體被丟在南投日月潭 山區18天，昨天終於尋獲。警方至昨天逮捕23人，主嫌陳樺韋仍稱三人死亡與他無關，士林地方法院裁准羈押禁見。該集團只是詐團組織「收簿手」，相關嫌犯仍多人在逃，檢警擴大追查。

本報系聯合報報導，遭詐團虐死的3人，57歲林男和45歲黃女遺體，4日在桃園龜山山區尋獲，38歲黃姓男子屍體被丟在埔里日月潭附近，找了兩天未發現，新北警方昨天上午借提在押的棄屍犯嫌張家豪（21歲），在台21線74.4公里邊坡找到棄屍用行李箱，遺體掉落行李箱外，經18天曝曬、風化，並疑遭動物啃食，已面目全非，員警形容「根本變樹枝」，完全不是人形，死狀淒慘。

張家豪說，黃男10月19日凌晨不堪凌虐，從囚禁大樓11樓陽台躍下，卡在大樓3樓公設陽台，他見已死亡，找來邱男等4人一同將屍體裝箱，載到南投山區棄屍；當時覺得隱密就丟了，沒有特別尋覓地點。

林男和黃女遺體昨天解剖，待法醫研究所實驗室化驗釐清死因。黃女就讀高中兒子昨哽咽、泛淚說，希望媽媽早日安息，也希望罪犯早日接受法律制裁；林男離異多年，沒跟家人往來，哥哥昨天到場，不發一語，相驗後快步離去。

據台北中國時報報導，國民黨立委李德維昨痛批，台灣人的命跟民進黨 勝選比起來微不足道，面對如此嚴重的治安案件，社會安全危機頻傳，府院黨高層卻只顧專心拚選舉，看不到政府對維護民眾生命安全的雷厲行動，民進黨執政下的台灣，台灣人過得連柬埔寨都不如。

報導指出，在台灣「社會安全網」破大洞之際，府院高層全力拚選舉，蔡英文 總統對這起重大治安議題，總統臉書隻字未提，未見任何關切與做出重要政策指示。總統府昨晚表示，警政署已有回應並有處置。行政院發言人羅秉成則說，蘇貞昌在第一時間掌握訊息，對警政署下了指示，內政部、行政院皆積極辦理，未來也加強全台掃蕩，強調並沒有不聞不問。

聯合報報導，警政署昨天宣布全國同步掃蕩詐團及黑幫；將私刑拘禁、失蹤人口、旅宿業、警示帳戶、通報機制與徵才貼文列6大重點工作，全力防杜詐團猖獗。

蔡英文總統昨到桃園，連跑三場民進黨桃園市長候選人鄭運鵬造勢，這已是蔡第六度造訪。蔡英文表示，這次桃園選情真的非常拉鋸 ，拜託大家用力催票、拉票，集中選票支持鄭運鵬。國民黨市長候選人張善政昨晚批評，蔡總統再到桃園，讓人馬上聯想到「台版柬埔寨事件」，此案駭人聽聞，桃園有很多受害人，桃園鄉親最在意的就是蔡英文到底能不能把國家的治安做好，這才是民眾最關心的事情。張也對鄭文燦喊話，盼鄭將心力放在市政上，而非選舉行程，「最重要的是市民安全」。