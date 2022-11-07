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黑白集／詐騙犯輕判 台灣淪犯罪天堂

黑白集
台版柬埔寨求職詐騙案，集中營式囚禁58人，還鬧出3條人命，詐騙集團手段凶殘，被害人一進屋被搜身搶財、嘴塞毛巾，上手銬、腳綁束帶，丟進5坪大房間，如果交談就被毒打凌虐，還餵毒品FM2控制行動。(記者王長鼎／翻攝)
台版柬埔寨求職詐騙案，集中營式囚禁58人，還鬧出3條人命，詐騙集團手段凶殘，被害人一進屋被搜身搶財、嘴塞毛巾，上手銬、腳綁束帶，丟進5坪大房間，如果交談就被毒打凌虐，還餵毒品FM2控制行動。(記者王長鼎／翻攝)

新北警方破獲求職詐騙案，在淡水和桃園共救出58名受害者，另有三人慘遭虐殺棄屍。因與稍早的柬埔寨詐騙案手法類似，被稱為「台版柬埔寨案」，但台灣版的虐殺棄屍情節顯然更冷血而驚悚。高官們卻忙著助選站台，無暇理會治安敗壞問題。

先前，柬埔寨的KK園區被形容為低度開發國家的「法外之境」，犯罪者的天堂；因此犯罪集團能為所欲為，遂行擄人、虐待及暴力毆打。誰料，台灣的「犯罪者天堂」並不遙遠，它們藏身淡水新市鎮和中壢的社區大樓，照樣為所欲為。

此案受害者，並不限於對高薪心存幻想、願到異鄉打拚的青年，他們還包括了北漂的中壯年人、仲介、慢性病婦人。他們被迫交出帳號，遭虐打上銬被迫成為詐騙車手，直到價值剝削殆盡。誰能想到，號稱「法治國家」的台灣，不僅讓詐騙成為生活之日常，對暴力、餵毒、殺人、棄屍都毫無所感。

最近，歐洲人權法院才否決一例台在波蘭的詐騙犯移送中國審理的案件，理由是避免當事人受到虐待與酷刑。諷刺的是，這些詐騙犯除了詐騙他人積蓄，更遂行虐待及酷刑他人的罪行；但他們在台灣只會受到輕判，讓更多無辜者受害。

這次案件主嫌「茶董」才35歲，從詐騙、酷虐到棄屍，無所不為。台灣治安敗壞，已與法外國家相去不遠。

詐騙

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