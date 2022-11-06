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故宮擬整修 民團憂毀容、批「去中國化」

台灣新聞組／台北6日電
故宮提出修復再利用計畫，反對者質疑是以修復之名「去中國化」。(本報資料照片)
故宮提出修復再利用計畫，反對者質疑是以修復之名「去中國化」。(本報資料照片)

故宮提出修復再利用計畫，擬在故宮正館前方新建入口亭，館內一樓到二樓的迎賓大樓梯拆除，四樓三希堂地板打洞，在內部形成一個挑高四樓的八角中庭，反對者憂心故宮恐被毀容，質疑是以修復之名「去中國化」；由故宮老員工及周邊居民組成的「大雙溪好土聯盟」擔心，修復再利用計畫將破壞故宮原有的整體景觀，甚至會影響建築主體結構安全。

故宮正館1965年由建築師黃寶瑜設計落成後，分別歷經1967年、1970年、1985年、2007年等不同擴建完工，前兩期擴建受1967年起的中華文化復興運動影響，仍採華北宮殿風格，後期開始鬆動。台北市文資委員王維周說，2007年正館大廳新做的玻璃帷幕，就破壞了黃寶瑜的宮殿中軸線的設定。　

綜合媒體報導，今年9月23、24日舉辦的故宮建築修復及再利用計畫說明會上所公告的設計圖。據了解，修復後的故宮正館將在一樓前方廣場新建大片玻璃建築為入口亭，不僅現有的「懷素自敘帖」玻璃帷幕將被取代，另外大片灰色屋頂與原有建築的米色宮牆不協調，更將遮蔽二樓宮牆特色及空間高度的視野美感。在館內方面，一樓到二樓的迎賓大樓梯將拆除，四樓三希堂地板打洞，在內部形成一個挑高四樓的八角中庭。

故宮正館1965年由建築師黃寶瑜設計落成後，歷經不同年份多次擴建完工。(本報資料...
故宮正館1965年由建築師黃寶瑜設計落成後，歷經不同年份多次擴建完工。(本報資料照片)

反對者認為，故宮修復應是以漏水、管線修復、結構補強為要，然而故宮所提出的計畫卻破壞了原歷史建築群的完整；在57年的舊建築中挖地板等大規模拆除工程，是否會破壞結構也令人憂心，且修復後的主館展覽空間也未獲大幅增加，根本是以修復之名將建築外觀「去中國化」。

王維周表示，任何文資修復及再利用計畫，理應整合歷年工程進程，表現出歷史變化。故宮既是修復再利用，也應扣合故宮各時期發展，凸顯所有增建與改建的歷史，目前計畫顯然未把歷史考慮進去。王維周指出，你可以不喜歡某段歷史，但若以為把它拿掉改掉就可以忘記，那就太天真。

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