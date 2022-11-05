陳檡文被爆「黑」料…頻踩政治雷區 這回官箴受疑

內政部長徐國勇（左）去年9月出席警大85周年校慶，親頒發傑出校友獎座予警大校長陳檡文（右）。（本報資料照片）

警察 大學校長陳檡文被爆五年前與黑道人士共赴豪宅招待所，一名高階警官說，被爆料的警大校長陳檡文，眾所周知是內政部長徐國勇力挺的警政署長人選，日前新北市長侯友宜爆發論文爭議時，警大要發公開聲明卻遭陳檡文反對，也讓人感到有政治考量。

時力立委陳椒華表示，警政高層與黑道交好，是重重打臉民進黨 政府一再強調反黑金的政策，以及掃蕩黑道的決心，造成人民更大的不信任感。

國民黨 立委游毓蘭說，昨天一早她就向陳檡文詢問此事，陳毫不掩飾，且高層都知情，還有另兩位警官在場可作證，她認為此事屬刑警專業範圍，且在有報備情況下，不應苛責，更不認為陳檡文要為此下台；但實情若和查案沒關係，就是官箴敗壞，一定要嚴查嚴辦。

有高階警官表示，民進黨執政後，以官位積極拉攏高階警官，但相對也要求回饋，例如警方偵辦假訊息，鎖定特定政黨查賄等，都可以看到警察替政治服務的痕跡。當前九合一選舉，查賄確實是當前最重要工作，但警政署將苗栗、雲林、彰化、宜蘭、南投、花蓮等藍營執政縣市列為查賄重點地區，多少也讓人感到「怪怪的」。

一名警分局長說，近期查賄的壓力相當大，每周都針對查賄制暴工作開檢討會，上級更要求「一定要拿出績效」，加上選舉期間的治安與安全維護，警力忙到分不開身。

2018大選結束後，民進黨認為是假訊息導致敗選，因此要求嚴查假訊息，但始終擺脫不了「辦藍不辦綠」爭議，例如過去網路瘋傳行政院長蘇貞昌葬禮摔筆畫面，刑事局兩天就逮到嫌犯；但蘇貞昌因信功豬肉發言遭提告假訊息，警方卻長達十個月沒有通知蘇表達意見，造成法院裁定逾期移送不受理。