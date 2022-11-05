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台灣25歲志願兵 赴烏克蘭參戰陣亡

記者王燕華、程嘉文／花蓮5日電
曾聖光6月18日發布的臉書公開照片，顯示他已抵達烏克蘭。(取材自曾煜閎臉書)
曾聖光6月18日發布的臉書公開照片，顯示他已抵達烏克蘭。(取材自曾煜閎臉書)

25歲台灣志願軍曾聖光在俄烏戰爭中喪命，曾的母親收到他戰死訊息，哭得不能自已，家人說，他向家人提及想要參戰幫助烏克蘭人，家人幾度勸阻，仍無法打消他的念頭，不願相信他真的走了。

曾聖光的家人說，「阿光」是個開朗、很有正義感的孩子。他嚮往軍旅生涯，高中畢業後即簽了志願役，24歲退伍。今年2月下旬俄烏戰爭開打後，「阿光」提及想要參戰幫助烏克蘭人，家人幾度勸阻，仍無法阻止，「阿光」聯繫上烏克蘭方面後，因有優異外語能力，很快就獲錄取，6月啟程。

「阿光」的妻子說，「阿光」在烏克蘭最後一次是上月23日，告訴她要出任務5天，但再無音訊。上月底當地友人來訊告知「阿光」平安，只是因身處地方沒有網路，無法和家人聯繫。這幾天她等不到消息，再向「阿光」在當地的朋友探聽，卻收到用「阿光」手機社交軟體傳回的訊息，表示「阿光」已在2日戰死。

曾聖光的臉書以「曾煜閎」為名，其中並不掩飾自己赴烏參戰的事實，有一些文章或照片，逕自以公開方式發表。例如抵達烏克蘭之後的營舍，在床頭掛有中華民國國旗；以及波蘭戰友替他製作，將中華民國與烏克蘭國旗繡成一個徽章，貼在鋼盔的後緣。

在其臉書公開內容中，也暴露出戰爭的恐怖。包括白磷彈在空中爆炸，高熱的烈焰向下傾瀉。10月13日，他貼出一張與朋友的對話截圖，對方詢問赴烏作戰的待遇與死亡機率等，他回答：「先別提待遇......怎麼死的都不知道。」對方安慰：「你不也活得好好的嗎？」他在這張照片的旁白寫著：「老實說，我沒有把握每次都能那麼幸運。晚上睡覺睡到一半聽到砲聲都會怕，永遠都不知道下一刻，會不會直接打在你待的房子。」

烏克蘭外委會主席梅列日科表示，已與同事討論如何提供家屬協助。他哀悼曾聖光為烏國土地流下鮮血，也想向曾聖光的家長致敬，「感謝將他撫養成為勇敢、正義的人」。曾聖光妻子想和曾母及姐姐前往烏克蘭見曾聖光最後一面。梅列日科指出，期待並歡迎曾聖光的妻子等一行三人前往烏克蘭。

烏克蘭 中華民國 臉書

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