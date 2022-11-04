高薪當餌囚禁凌虐 警再逮8嫌救32人

新北市刑大3日晚在桃園市中壢區破獲求職詐騙集團，救出遭囚禁的32名被害人；3天來警方共救出58人，逮捕16嫌。(記者王長鼎／翻攝)

新北市警方1日破獲求職詐騙集團 ，救出26人，新北市刑大擴大追查，昨晚在桃園青埔再救出32名被害人，逮捕8名詐騙集團成員，漏夜偵辦中。

淡水警分局1日獲報，有人北上應徵工作，遭詐騙集團囚禁在淡海新市鎮，警方攻堅逮捕呂姓等8名嫌犯，救出26名被害人，年紀最大58歲，最小23歲，屋內查扣手銬、腳鐐、電擊棒、球棒等物。

嫌犯在臉書等社群網站 發送簡訊徵才，謊稱有5萬（台幣，下同，約1552美元）至20萬元高薪職缺，被害人面試交出存摺及證件即被沒收，直接囚禁在淡水新市鎮社區大樓，犯嫌會要求被害人臨櫃申請網路銀行做為詐騙人頭帳戶，將詐騙所得匯入網銀帳戶再提取。

新北市刑大、淡水警分局報檢方指揮擴大偵辦，依嫌犯手機 通聯紀錄，昨天循線查出該詐團除淡水外，另在桃園中壢尚有據點，另有多名被害人遭拘禁。

昨晚7時許，新北市警出動保大霹靂小組，到中壢區青峰路社區大樓搜索，當場逮捕張姓男子等8人，救出32名求職民眾，查扣束帶、甩棍、電擊棒和多副手銬等拘禁器具及手機、監視器等證物。

據了解部分被害人身上有傷勢，已護送就醫，其他被害人帶返新北市刑大製作筆錄，張嫌等人夜間停止訊問，今天擴大清查涉案犯行。