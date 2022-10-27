中選會敲定確診不能投票 專家批死不降級

中央流行疫情指揮中心宣布，11月底九合一大選，確診者不能進入投票所投票。(本報資料照片)

中選會副主任委員陳朝建昨天明確表示，確診者不能外出投票 ，中選會不會設立特別投票所，也不可能延長投票，初估將影響30萬人不能投票。換句話說，縮短確診七天隔離期將成確診者投票的唯一解套方式，但指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，專家會議並無共識，將再觀察一周疫情 ，下周討論。

專家預估，11月下旬單日新增確診人數約2至3萬之間，如以隔離7天計算，投票日當天約14至21萬名染疫者無法外出投票。前疾管局副局長施文儀表示，遇地震、火災時，居家隔離者可以逃命，大考也讓確診學生在特別考場應試，「逃命是神聖的、大考是神聖的，民主國家國民行使投票權也是神聖的」，以確診為由剝奪人民投票權，是昧於現實、行政怠惰。施說，最根本的解決辦法就是降級，但「指揮中心就是死不降級」，這樣下去沒完沒了，真該懸崖勒馬了。

陳朝建昨出席疫情中心記者會，說明確診者投票爭議。台灣為何不能比照日、韓，以投遞或延長投票方式讓確診者投票？陳表示，依公職選罷規定，選舉人除另有規定外，應於戶籍地投票所投票，其中「另有規定」是指投票所工作人員得在工作地投票所投票，其餘選舉人均應於戶籍地投票所投票。

他指出，大考可以設置特別考場是因其不受戶籍地限制，可尋覓特定少數適當地點，但年底全台投票所數多，且依法又須分布於各村里，與大考中心得設少數特定考場明顯不同。至於延長投票時間或分流投票，仍無法區分確診或非確診者，且南韓曾實施延長投票，導致選務之亂，最後選委會委員長請辭。

羅一鈞也表示，11月7日即將鬆綁多項防疫措施，昨專家會議雖有人建議縮短至五天，但也有人反對，擔心衝擊秋冬醫療量能，最後未達共識。

國民黨 立院黨團總召曾銘宗說，中選會找一堆藉口，就是行政怠惰，建議行政院「該是要介入的時候」。民眾黨立院黨團總召邱臣遠說，在野黨過去曾提不在籍投票、移轉投票等法案，都遭執政黨延宕，就算這次來不及，2024年大選一定要事先準備好，而不是兩手一攤，沒收確診者投票權。