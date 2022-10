奔波38小時抵台 烏克蘭議員感謝相挺盼交流資安經驗

烏克蘭國會議員盧狄克。(Getty Images)

烏克蘭 國會議員盧狄克(Kira Rudik)從基輔出發,花了38小時終於抵台,她盼能藉此行感謝許多來自台灣的祝福、訊息或支持,並交流資安經驗。

37歲的盧狄克既是烏克蘭選民之聲黨(Golos)黨魁,又任泛歐自由黨派聯盟(ALDE)副主席,俄烏開戰後,她與團隊投入國土防禦,而後轉於資訊及外交兩場域確保烏克蘭盡可能地獲得各項支持,包括軍事、補給及財務援助。

外交層面,盧狄克勤上廣播、電視節目呼籲關注戰事及對俄施加制裁。身兼國會數位轉型委員會首席副主席的她,在資訊面駁斥俄方宣傳,呈現烏克蘭現況真相。

她今天接受中央社訪問時表示,對所有正在經歷相似苦難或所有試圖為民主、獨立而戰的國家而言,烏克蘭正處於第一線。烏克蘭需要所有人成為盟友,而台灣在烏克蘭被視為自由而戰的盟友之一,「台灣對烏克蘭的支持正持續增強,我想對此表示感謝」。

盧狄克說,台灣擁有先進網路安全系統,烏克蘭刻正升級相關技術支援軍隊及民眾,此行將與台灣數位界的代表等討論數位轉型,盼交流數位領域經驗及建立更堅實的互動。至於是否將與「天才IT大臣」唐鳳近身切磋,她說,未來幾天的行程滿,包括高階會議,「我覺得會吧」。

台灣與烏克蘭無正式外交關係,長期以來,雙邊互動似乎難脫中國因素。烏克蘭國會議員8月成立跨黨派友台小組,堪稱台灣與烏克蘭深化關係里程碑。美國「新聞週刊」(Newsweek)同月引述烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科(Oleksandr Merezhko)報導,中國駐烏克蘭大使館 曾施壓阻撓小組成立。

盧狄克說,烏克蘭的對中政策持續變化,現階段試著確保中國不因支持俄羅斯 涉入戰事。中國並未發表聲明稱正在採取措施支持烏克蘭。目前沒有中國直接支持俄羅斯的跡象,「我認為我們的領導層會想接受如此現況」(I think our leadership would want to live with this way)。

盧狄克此行訪台,中方目前未發布任何抗議。她指出,「但是我們確實了解這引發不滿(but we do understand that this is something that is being frowned)」。

不過,盧狄克近期赴南非與挺烏克蘭的非洲國家自由黨領導人交流,她有感表示,烏克蘭一贏得戰爭,整體外交運作方式將產生巨變。

盧狄克說,烏克蘭曾呼籲非洲國家在聯合國大會決議支持烏克蘭。然而,過去由於缺乏資源及對這些盟友重要性的理解,烏克蘭並未在非洲友烏國家成立代表處或大使館,如今在聯合國施力有限。

「所以我真心相信,戰勝後,我們將握有可用資源,屆時將重塑及強化對挺烏國家的政策」。