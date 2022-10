台北故宮紀念品「中國製」立委：打折賣出非MIT存貨

立委范雲要求故宮要讓紀念品達到百分之百的「台灣製造(Made In Taiwan)」。(記者陳宛茜/翻攝)

全球化時代,台北故宮紀念品雖皆為台灣廠商製造,但不少紀念品的製造地點標示「Made in China(中國製造)」。立院教委會今天審查112年度國立故宮博物院預算 ,立委范雲質詢時要求故宮要讓紀念品達到百分之百的「台灣製造(Made In Taiwan)」。吳密察允諾,從現在起故宮會透過契約,要求紀念品廠商必須是「Made In Taiwan」。范雲認為可以打折賣出不是「Made In Taiwan」的紀念品存貨,要求故宮一個月內給報告,評估甚麼時候可以讓故宮紀念品達到百分之百「台灣製造」。

范雲表示,在偶然的機會拿到故宮紀念品,發現卻是標示「Made in China」。她請助理去故宮賣場調查,發現至少有5分之1到4分之1為中國製造,甚至還有紀念品標註「大陸製造」。她查新聞發現,2009年就有立委質詢此一議題,迄今仍未改善。

范雲指出,具有代表性的翠玉白菜系列作品中,大部分是「Made in China。故宮作為代表台灣的國家級場館,遊客購買紀念品回家卻發現是「Made in China」,會有甚麼感想?會不會造成遊客的混亂,認為台灣屬於中國大陸?

范雲辦公室同仁為此致電故宮詢問,故宮回應委託的廠商皆為台灣廠商,但廠商若決定要在中國大陸設廠,故宮無權干涉。范雲表示,她無法接受這個答案。如果只是為了成本考量,她認為故宮身為國家級場館「不應該」。

吳密察表示,以前的契約沒有注意到這種事,他承諾從現在起,故宮會透過契約,要求製造紀念品的廠商必須是「Made In Taiwan」。

范雲進一步要求,故宮必須在一定時間內讓所有紀念品都是百分之百「Made In Taiwan」。吳密察回應,很難回答甚麼時候可以把存貨銷掉。范雲認為可以打折賣出現有存貨,要求故宮一個月內給報告,評估甚麼時候可以讓故宮紀念品達到百分之百「台灣製造」。