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雨炸北台灣 宜蘭210人受困 新北汐止社區撤130人

台灣新聞組／台北17日電
因尼莎外圍環流與東北季風共伴效應，宜蘭16日下起超大豪雨，蘭陽溪水暴漲，致建業里、七賢村等低窪地區淹水。(記者黃義書／攝影 )
因尼莎外圍環流與東北季風共伴效應，宜蘭16日下起超大豪雨，蘭陽溪水暴漲，致建業里、七賢村等低窪地區淹水。(記者黃義書／攝影 )

尼莎颱風昨天從巴士海峽向西通過，外圍環流與東北季風共伴效應下，豪雨狂炸北台灣，多縣市紛傳災情，不少地方出現土石流波及民宅。宜蘭台7線因3處土石流，107輛車、210人受困，回撤安置在棲蘭山莊；台北市百齡橋下停車場近50輛汽車被暴漲的基隆河水淹沒，深達半輛車身。

昨天山區雨勢驚人，其中宜蘭大同鄉半天雨量就逾700毫米，今天包括大同國小樂水分校、四季國小、南山國小與大同國中等4校停班停課，縣府也授權各機關學校視實際情形自行決策；桃園復興區三光里、高義里、華陵里照常上班但停課。

氣象局昨天發布超大豪雨警報，宜蘭不少地區狂風大雨如同颱風來襲，民眾形容「豪雨用倒的」、「雨大到醒來」。蘭陽溪水暴漲淹員山鄉七賢村，一輛救災的挖土機遭洪水沖走；龜山與大里間的西正線鐵軌被大水淹沒，台鐵封閉，僅維持東正線雙向通車，部分列車延誤。

新北市汐止伯爵社區伯爵3巷、6巷分傳巨石崩落及土石流，社區53戶、130人撤離。汐止多處積淹水，其中南陽街、吉林街、福德三路Ｔ字路口，中山高下方涵洞處積水深達120公分，有轎車幾乎快滅頂，駕駛人和乘客逃出後看著愛車泡在水中。

新北市永和的新店溪水已溢到堤外陸地危及停車，民眾急著移車，但車隊大排長龍，有車輛移置不及泡水。新北市平溪區石底溪橋的橋下水位超過警戒線，台鐵下午緊急封鎖雙溪與貢寮間的東西線鐵道，在福隆及雙溪間啟動公路接駁。

基隆則是暖暖街有住宅後方山坡昨晚轟然巨響10多聲，土石泥水沖入一樓民宅，住戶全身沾滿黃泥，撤離10戶20人。北市士林區溪山里8戶22人也隨時準備撤離，陽明山竹子湖的陽金公路、中興路口也出現土石流，內湖康樂隧道口邊坡則因土石及路樹崩塌，交通中斷。

其他像是台8線中橫公路大禹嶺關原災害搶修路段出現土石流，人車無法通行。北橫公路英士路段土石流交通中斷；桃園大曼路段坍方，明午前預防性封路。

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