救國團 號召10萬人10月30日上街頭

不當黨產處理委員會處分將影響救國團員工、教練工作權，也危及救國團營運。救國團預計30日號召10萬人上凱道，訴求「公義‧自由‧和平‧救國」。(本報資料照片)

黨產會7月處分救國團61筆不動產、近14億元（台幣，下同，約4400萬美元）不當取得財產移轉國有，並追徵2.4億元，救國團隨後向法院聲請停止強制執行，台北高等行政法院9月裁定停止執行61筆不動產，但16.3億元動產部分可執行。救國團除繼續抗告，也預計30日號召10萬人上凱道，訴求「公義．自由．和平．救國」。

本報系聯合報報導，救國團今年適逢成立70周年，救國團認為，黨產會以莫須有罪名與邏輯顛倒理由，殘酷迫害救國團，將救國團當敵人鬥爭，可能造成救國團近1700位員工、5000位教師及教練的工作權受到威脅，並可能造成救國團無法營運，進而影響到廣大消費者和受到救國團公益活動照顧的弱勢人士的權益，為了捍衛救國團70年清譽，更為台灣社會公義，決定不再沉默，挺身抗議。

另據台北中國時報報導，救國團主任葛永光表示，現在許多人認為台灣毫無公義可言，之所以走上陳抗之路，實在是「官逼民反」。葛永光指出，救國團目前現金流僅6億多元，其中3億多元是與政府簽約承標運動中心的保證金，擺在銀行不能動，另外3億多元則為例行固定支出，真正的「安全存糧」僅1.5億元左右，對於得上繳國庫16.3億元，「遠遠超過我們的能力」。