賣牛樟芝涉吸金 NOWnews前董座送辦

今日傳媒前董座莊立平涉入吸金案。(記者胡經周／攝影)

號稱「牛樟芝大王」的珍菌堂董事長劉威甫，被控與台灣分公司總經理莊立平共謀，標榜投資 牛樟芝可治癌症 、保證年息3萬6000元(台幣，下同，約1132美元)，藉直銷手法不到兩年吸金約30億元；調查局台北市調查處昨天搜索約談劉男、莊男共14人到案，深夜依違反銀行法移送台北地檢署複訊。

莊立平曾任網路媒體今日傳媒（NOWnews）董事長，也曾赴大陸成立「大師鏈公司」，在媒體圈具知名度。他昨天在市調處偵訊時否認涉案。

據調查，莊立平是珍菌堂台灣分公司總經理，根據相關被告指述，販售牛樟芝所募集款項，都聽從莊男指示匯往「安翊公司帳戶」，安翊公司是前董事李春松負責，檢調將莊男列關鍵被告，查扣手機 、帳簿等資料追查金流。

同案約談包括珍菌堂台灣分公司負責人張桂銘、執行長陳怡伶、行政總監張俊茂、李春松，莊立平私人秘書韓娟、莊女友林美慧等人；張俊茂供稱，只負責將牛樟芝契約從簡體翻譯成繁體中文，資金進出由其他人負責。

據調查，劉威甫2014年在大陸成立「中國珍菌堂集團」，宣稱「椴木培植法」培育牛樟芝，以直銷方式吸引會員加入；莊立平在大陸結識劉威甫後，認為這個生意在台灣有很大市場，說服劉男2016年回台開設分公司，以牛樟芝可治癌症作為行銷噱頭。

調查顯示，2016至2017年間，投資人投資購買一塊椴木（即牛樟芝）為75000元，公司號稱年息36000元，期滿後本金可全額退回；莊立平後來改合約，要經銷商加碼販售牛樟液，可抽取「共享獎金」，吸金29億餘元；2018年投資人陸續收不到紅利，公司人去樓空，驚覺遭詐騙提告。