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世界大學榜 台大衰退74名 亞大勝清交成

記者許維寧、趙容萱／台北13日電
英國「泰晤士高等教育」特刊公布最新世界大學排名，台灣大學排名落至第187名，相較去年大幅衰退74名。(本報資料照片)
英國「泰晤士高等教育」特刊公布最新世界大學排名，台灣大學排名落至第187名，相較去年大幅衰退74名。(本報資料照片)

英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）昨公告2023年世界大學排名，英國牛津大學連7年蟬聯世界第一，台灣 最高學府台灣大學排名則落至第187名，相較去年大幅衰退74名。台大回應，是在教學、研究指標兩項中聲望分數均下滑，該排名也顯示台大還有進步空間。

根據泰晤士高教特刊排行榜，評比前10名學校均位於美國和英國。台灣則有43所大專校院入榜，其中以台大排名187名最高，其次為中國醫藥大學、台北醫學大學和亞洲大學；清華大學、陽明交通大學、成功大學等均排在500名之後。

台大近10年來，以2021年排名第97最為優異，2022年略降至113名，2023排名再度下滑。台大表示，THE5大指標中，台大在教學、研究等兩項指標大幅後退，顯示台大必須自我砥礪、有進步空間，將持續努力，提升教學品質、發展跨領域特色研究，強化研發創新能量等。

此外，亞洲大學排名384名，大幅超越清交成，引發熱議。亞大表示，排名提升，很大原因在於學校的國際論文引用率大幅提升。

陽明交大校長林奇宏說，今年下跌近200個名次，同仁也覺得遺憾，但自己的實力自己最清楚，排行當參考，學校不會批評。

1名國立大學教授則形容，近年各式國際排行都有濃濃商業味，在於可向學校收取諮詢費，再者，各項評比也不盡然契合台灣學校的狀況。

「泰晤士高等教育」特刊公布最新世界大學排名，亞洲大學排名384名，大幅超越清交成...
「泰晤士高等教育」特刊公布最新世界大學排名，亞洲大學排名384名，大幅超越清交成，引發熱議。(圖：亞洲大學提供)

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