台股雙十後重挫596點 金管會「坐不住」了 擴大限空救市

美國加強對中國大陸晶片禁令，11日台北股匯大逃殺，加權指數崩跌596點，台積電大跌36.5元，收401.5元，驚動國安基金緊急喊話將持續護盤，金管會證期局也出手擴大限空「救市」。（記者杜建重／攝影）

台北股匯昨天大逃殺，加權指數 崩跌近600點，新台幣兌美元也貶近2角，國安基金緊急喊話將密切關注、持續護盤，金管會證期局也再出手擴大限空「救市」，宣布今起最低融券保證金成數提高到120%，每日盤中借券賣出限額再降為10%。

雙十連假期間，國際政經不平靜，美國加強對中國大陸晶片 禁令，全球晶片股重挫，國際貨幣基金（IMF）也下修全球經濟成長至3.2%，創20年來最弱紀錄。

台股 昨天慘遭外資賣超341億元，加權指數重挫596點，收最低1萬3106點，跌幅4.3%居亞股之冠，刷新史上第七大單日跌點紀錄，上市櫃總市值單日蒸發2.09兆元，新台幣也重貶1.99角、31.867元作收。

台積電大跌36.5元，收401.5元，創下掛牌來單日最大跌幅，半導體族群倒成一片，投資人都在問「護國神山怎麼了？」存股族更感嘆愈跌愈買，股價卻愈買愈跌。

眼看台股暴跌近600點再度破底，大盤指數、台積電瀕臨萬三、四百元整數關卡保衛戰，國安基金昨天罕見發布新聞稿喊話，強調台股崩跌主因與美科技股連動較高，連假因素補跌所致，但量能顯示逢低承接意願高，台灣基本面穩健，呼籲投資人要有信心，不要恐慌。

台股雙十後重挫，連金管會也「坐不住」，繼9月30日祭出「限空令」後，證期局昨晚緊急擴大限制空方措施：一、投資人盤中借券賣出總量再從20%降到10%，再壓空方，二、融券保證金成數再從100%拉高到120%，藉此拉高空方成本。

證期局強調，未來將密切注意後續美國聯準會升息及外資動向，適時採行相關措施。市場預期，金管會擴大限空令後，若台股依舊無法止跌，下一階段將是「禁止平盤下放空」，但後遺症為交易量恐再度萎縮。台股今年至今量能已萎縮39%，僅優於韓股44%。

值得注意的是，拜登政府日前宣布加強對中國大陸晶片禁令，被半導體業視為另一隻黑天鵝。儘管工業局分析，影響層面確實變廣，對台灣半導體現階段市場影響有限，但知情政府官員坦言，美國晶片禁令從硬體擴大到軟體，亞洲半導體業都只有製造專利，無論是設備或設計軟體專利都離不開美國，相當於高科技發展「原料端」全被「鎖喉」。半導體人士也坦言，必須充分了解新限制文本，密切關注後續效應。

財政部次長、國安基金執行秘書阮清華表示，昨天台股大跌是因為補跌效應，台股本益比已掉到十倍以下，上市櫃公司獲利和營收都還在高檔，和其他國家比較，基本面還是相對穩健。

國銀外匯交易員則說，本周市場聚焦美國聯準會會議紀錄，且關注美國消費者物價指數（CPI）。央行總裁楊金龍昨在立法院會備詢時則表示，世界主要國家都採取嚴厲貨幣緊縮措施，大體上經濟成長都會下調，明年通膨雖然仍高，但可控制且會慢慢下來。