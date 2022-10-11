解決低薪 美國讓員工參與退休金方案

近20年來，「低薪」一詞成為新世代的代名詞，不少年輕人被生活開銷壓得喘不過氣來。而美國也有相關問題。(本報資料照片)

低薪非台灣獨有現象，到底該如何解決低薪問題？近10年來，各國多數是用調漲基本工資的手段，南韓總統文在寅任內甚至一口氣調漲41.6%。但是拉高最低工資，只是讓最底層弱勢勞工，取得基本生活溫飽而已。

薪資透明化呼聲近日在各國逐漸升高，認為攤在陽光下的薪資可迫使企業主認真面對薪資不公。加州 參議會日前通過修正法案，將自2023年1月1日生效，規定雇用15名以上員工的公司須依法公開薪資結構，以供加州政府查核薪資是否有結構性的不平等現象。這樣的規定引起商界反彈，主張公開私人企業的薪資等級，影響員工信任公司。不過，起草的州參議員麗蒙說，這項法案是婦女與有色人種獲公平薪資待遇的一大進步。

另一種彌補收入差距的作法是由退休金 方案著手。在美國，讓員工參與退休金方案是縮小薪資差距的最快方式，許多州已在採取措施。

歐盟 很多國家則是10年前開始執行薪資透明計畫，證明有助改善低薪，歐洲議會11月即將通過薪資透明計畫，歐盟27個國家一體適用，要求就業前薪資透明，人力招募必須揭露具體薪資，以及大企業必須定期揭露企業內部4個級距平均薪資，藉此避免高層與基層薪資差距過大，分配不公。

文化大學勞動暨人力資源系教授李健鴻主張，台灣只要擴大就服法規定，先從要求企業徵人一律揭露薪資，就可激發同業比價效應，是馬上可以改善低薪，又不需大費周章的有效作法。

台大國發所兼任教授辛炳隆認為，台灣很多企業屬家族企業，肥貓不少，企業內上下階段薪資差距太大，目前上市櫃公司的薪酬委員會應加入外部或勞工代表，擴大功能到薪資分配，解決薪資分配不公。