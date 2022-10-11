誰想躺平 台灣130萬低薪族 青年逾3成

台灣薪資停滯20年，低薪結果讓年輕人對人生不敢做太多規畫，未來只能「走一步算一步」。(記侯永全／攝影)

近20年來，「低薪」成了新世代的代名詞，不少年輕人被生活開銷壓著看不到未來，選擇不婚、不生、不養，甚至被冠上「啃老族」、「躺平族」稱號。台灣目前35歲到45歲可說完整經歷了薪資停滯的20年，未能享受往昔年年加薪的美好年代，感到嚴重的失落。

哪些產業從業人員的薪水偏低？104人力銀行整理最近2年求職會員薪資，發現今年全體63個產業的平均月薪為4萬3570元(台幣，下同，約1370美元)，較去年微增，卻有高達41個產業的平均月薪低於全體平均線，高於均線的產業集中於半導體、軟體網路、電信通訊及金融業等。低薪產業高達3分之2，難怪非理工科年輕人感受特別深。

更慘的是，今年是近14年通膨最嚴重的1年，消費者物價指數 年增率3月起連續5個月飆破3%，前8個月通膨指數3.1%，如果一般勞工 沒有加薪，等於今年每個月增加的消費支出都吃掉薪資，實質薪資倒退。

文化大學勞動暨人力資源系教授李健鴻長期追蹤低薪數據變化，看到微弱的曙光。他說，台灣一直沒有低薪標準，他只能以OECD標準「薪資中位數3分之2以下」為低薪定義，以此標準來衡量，台灣在2019年低薪人口約131萬人，相較2016年的141萬人，好消息是近3年低薪人數少了10萬人。「但壞消息是，低薪人口中，青年低薪（15到29歲）比重占3成2到3成3，一直沒有下降，是首當其衝的一群，也是最大隱憂。」

立法院預算中心報告也指出，2012年至2021年這10年來，台灣受雇者經常收入逐年增加，去年全時受雇者主要工作經常性收入（不含非經常性獎金、紅利等收入）平均為4萬1319元，但去年青年族群收入未滿3萬元者以下為35.9%，未滿3萬5000元者則達62.51%，台灣青年多仍屬低薪族群。

李健鴻引用主計總處的人力運用調查原始資料計算低薪標準及人數，2012到2020年低薪標準是逐年成長，近3年低薪標準增幅加快，3年低薪標準提升1500元，且人數降了快10萬人，感覺有開始改善。

「不過，比較大的隱憂來自青年低薪」，李健鴻追蹤低薪人數中，30歲以下多年來約占3成2到3成3；之前勞動部調查大學新鮮人薪資，4分之1大學畢業生拿的是基本工資 。他說，低薪結果，在人生職涯發展上就不敢做太多規畫，例如薪水的3分之1恐怕都要付房租，加上近期物價上漲，生活負擔沉重。

他分析台灣過去低薪主因是大量製造業產業外移，導致產業去工業化、空洞化；第2個因素是連續調高基本工資後，薪資略高於基本工資那一群人反而沒有被加薪，這些約120萬到130萬人，沒有因基本工資調升而受惠，也就是低薪的那群人。

「多數企業沒有工會，無法透過集體力量爭取分配正義，目前的薪資分配，不是制度性分享，而是看資方善意的分享」，從事勞工運動20年以上的台灣勞工陣線研究員張烽益，談到經濟成長分享及低薪問題，非常有感。

他認為企業內的分配機制是雇主單方面決定，個別勞工議價能力變低，這是勞工整體薪資與經濟成長不成比例主因，「台灣工會只集中在國公營或準公營，因為成立工會壓力比較不大。」

張烽益表示，日本、南韓、台灣都是發展企業工會，工會組織力當然會影響企業內的分配正義，如果工會有力量，就比較可以達到平均效果，但有工會的反而都是高薪產業，服務業因為員工零碎化，團結能力就更差，對薪資不公頂多以離職的流動方式抗議，無法用談判發揮力量。