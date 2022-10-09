高喊司法透明卻閉門審查 大法官遇死刑就轉彎

最高法院連身條款爭議許久，死囚藉此聲請釋憲求一線生機，憲法法庭「順水推舟」併案審理，35年前司法院掛保證無損審級利益，函令辦理的連身條款，如今恐被大法官 判決違憲，不只是打臉司法院函令，更再次凸顯司法院長許宗力領導的司法改革，總與現實相違背。

蔡政府的司改國是會議 ，其中一大主題是公開透明的司法。許宗力上台後，多次強調審判要公開審理、言詞辯論，也曾批最高法院過去討論法律見解歧見的的民、刑庭會議決議有違憲之虞，更以大法庭的公開辯論取代。他更多次提及大法官開言詞辯論庭、公開審理的意義，但遇到跟死刑如此重大爭議案件，大法官們卻選擇不公開方式討論。

連身迴避爭議關乎死囚案件能否翻盤，憲法法庭早就排定24日「閉門」審查，對外則是低調再低調卻口風很緊、閉口不談，儘管官方否認與選舉考量有關，但其心可議，更完全違背蔡政府所謂公開透明司法的口號政策。

台灣去年死刑定讞、執行案件雙掛零，政府礙於民意不敢明著說廢死，但所有政策、作為，則是一步步邁向「實質廢死」。法務部以死囚聲請釋憲、在大法官未作出判決前無法執行，甩鍋不執行死刑的責任。

司法院則是一面力推要建構金字塔訴訟制度、減少最高法院案件與法官人數，許宗力更說這是「司法改革重中之重」，但也不忘力圖完成蔡政府廢死政策，大法官「抓小放大」拿連身條款替死囚解套，卻可能創出大量案件湧入最高法院，不僅造就兩個目標的衝突與矛盾，更刻意避談死刑存廢的敏感議題。

若檢視目前大法官過去態度，即使直球對決討論死刑是否違憲，都有可能繼有關同婚的748號解釋後，創下台灣另一個人權里程碑，大法官們卻捨此而不為，選擇程序爭議還閉門討論，失去一次跟公眾就死刑議題對話的大好機會。