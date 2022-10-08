台灣十大傑出青年 炎亞綸、羽球麟洋配都入列

副總統賴清德（左）出席十大傑出青年公布記者會，鼓勵得獎人懷抱理想往前邁進，右為藝人炎亞綸（本名吳庚霖）。（記者劉學聖／攝影）

第60屆十大傑出青年選拔7日舉辦當選人公布記者會，今年當選人包括知名藝人炎亞綸、以及勇奪東京奧運 金牌的羽球 雙人組合王齊麟與李洋等人。副總統賴清德、高雄市長陳其邁共同出席，見證優秀青年表現與貢獻社會的滿滿正能量。

本屆10個類別的得獎人表現傑出，包含演、視、歌三棲獲金鐘獎肯定的「文化藝術類」當選人炎亞綸（本名吳庚霖），以及為台灣奪得奧運金牌的「體育技藝類」羽球雙人組合王齊麟與李洋，今由王齊麟代表出席。

炎亞綸得知獲十大傑出青年時相當興奮，直說跟奪下金鐘獎一樣開心，同時也認為今後責任更大，期許自己能透過自身影響力回饋世界與社會。

王齊麟說，接觸羽球是因為家人從小到大支持，參加校隊專業訓練，隨後開啟國際賽之路，去年首次參加奧運就拿到金牌最高成績，希望自己能夠持續發光發熱。

其他8位當選人也是各領域的佼佼者。「企業創業及經濟發展類」當選人徐世榮以電子公司Skytech Gaming回台投資，在高雄岡山建立千坪工廠；「科學及技術研究發展類」當選人高國興，是台灣固態電子領域中傑出青年學者；「基層勞教類」當選人高世達，以果雕精緻手藝成為國際大賽常勝軍，傳承台灣果雕技藝。

此外，「醫學 研究類」當選人余坤興，開創病理AI研究領域，準確預測癌症患者的治療效果與臨床預後，為哈佛醫學院生醫資訊研究所史上第一位來自台灣的教授；「社會服務類」當選人莊凱詠，長期關注廢棄空間活化、地方創生、偏鄉教育等議題。

「公共行政類」當選人宋明哲，為彰化縣消防局第三大隊埔鹽分隊隊員，獨立研發「水面作業型遺體袋」、「山域作業型遺體袋」、「消防車輛出勤安全警示系統」等多項救難裝備。

「農漁環保類」當選人陳偉誠，實踐永續環保理念，以REWOOD品牌建立台灣永續林業典範。

「兒童、性別及人權關懷類」當選人宋景歡，擔任花蓮慈濟醫院副護理長，長期投入醫療救護工作，參與多項台灣邦交國臨床醫療照護個案。