候選台大校長呼聲高 郭大維被染上政治色彩未出線

工學院長陳文章以黑馬之姿當選台大第13任校長，先前被看好的前代理校長郭大維、醫學 院兩名代表楊志新和黃瑞仁均未出線，跌破外界眼鏡。知情人士透露，遴選委員會第二輪投票 剩下郭大維和陳文章，最終多數委員選擇陳；也有醫界人士分析，醫學院出現兩名人選是內部「沒喬好」，導致票數分散，雙雙未入第二輪。

台大校長遴選委員會有21人，其中包含學校代表9人，校友代表及社會公正人士9人及教育部 遴派代表3人。選委員第一輪先對6位候選人進行個別投票，每位委員最多可投6票，可投以推薦或不推薦；獲得最多推薦票的兩人進入第二輪，單一候選人獲得過半、11票可當選校長。

據了解，進入第二輪者為先前最被看好的郭大維和陳文章，21名遴選委員中，最終郭拿下8票，由陳文章當選，同樣是熱門人選的台大癌症醫院分院院長楊志新、台大雲林分院前院長黃瑞仁則未進入第二輪。

由於台大醫學院素來勢力龐大，有機會於本次校長遴選捲土重來，但未料兩名人選最終都未進入第二輪。一名醫界人士表示，醫學院兩名人選雖進入遴選委員會投票階段，但醫學院內部「沒喬好」，推派出兩個人選，「委員如果都投給兩位醫學院人選，未免也太明顯了。」最終結果就導致醫學院票數被分散，兩人都無法進入第二輪。

該名醫界人士也談到，最終剩下郭和陳，評估郭是輸在已被染上政黨顏色，最後階段不一定加分，甚至可能引來負面效應，於是最終由看不出政治色彩的陳文章出線。

一名熟知郭大維的教授也表示出乎意料。他說，郭大維有經驗、個性也好，「其實他一直沒有政治傾向。」但也許是台大近年有太多政治紛擾，委員更傾向選一位過去未激起任何政治議題的人選。