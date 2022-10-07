鏡電視裴偉音檔 經鑑定「未剪接變造」

三段鏡電視股東會錄音檔曝光，外界質疑府院高層政治力介入鏡電視申照。圖為蔡英文總統出席活動，鏡電視記者採訪畫面。(記者林澔一╱攝影)

鏡電視政治風暴 未歇，前董事長裴偉被爆向國家通訊委員會NCC施壓，錄音檔也於日前曝光，裴偉稱音檔經變造並對錄音者提告，台灣公益吹哨者保護協會將錄音檔送聲紋實驗室做鑑定，證實該段錄音檔並沒有變造、剪接；錄音檔談及的議題包括鏡電視的財務、資金缺口、鏡電視員工移回鏡週刊等問題。

本報系聯合報報導，前時代力量立委黃國昌表示，原始音檔全程為1小時54分，進一步分析可知會中共有9男2女，從發言者的發言及彼此稱呼，可確認在場人員包括為當時的鏡電視董事長陳建平、社長裴偉、總經理李玉佩、法務長黃俞豪、財務長田富彰、監察人劉志鵬，其中一位被稱為蘇董事長的股東，應為蘇永平。

當天討論內容包括鏡電視財務嚴峻與資金缺口、鏡電視與鏡週刊的人員與資源共享、鏡電視員工100人移回鏡週刊及鏡週刊是否應追溯負擔人事費用、鏡電視財務、公司治理問題及挪用資金的法律責任、鏡電視執照申請進度等。

黃國昌說，台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會在9月29日接獲吹哨者檢舉，表示願意提供未經傳輸、未經轉存的股東會「原始音檔」送交鑑定，鑑於此事具高度公益性，經與理監事討論後送交聲紋實驗室鑑定。昨天由理事長黃國昌與理事鄭深元公布鑑定結果，確認錄音檔未經變造、剪接。

鄭深元表示，NCC是獨立機關，應該依法獨立行使職權，在本案卻看到府院黨聯合干涉獨立機關，目前為止卻沒有看到任何人為此負起責任。

裴偉發布聲明表示，竊錄者違法竊錄，將非正式談話錄音散布於眾，恐有觸法之虞，他已委由律師提告。

台北中國時報報導，國民黨 立委李德維強調，民進黨 胡扯狡辯，全民都看在眼裡，而府院黨護航鏡電視太明顯，裴偉稱自己在膨風也是越描越黑，政治力介入痕跡斧鑿斑斑，「民進黨選舉到最後會把國家給毀了」。

對於鏡電視申設案被指疑有黨政高層介入施壓NCC，法務部長蔡清祥指出，目前都已由執法機關依權限處理當中，在還沒有結果之前，不用一一對外說，但最後結果一定會對外說明。

NCC副主委暨發言人翁柏宗則表示，地檢署已進入調查中，NCC會配合偵辦，不宜表示意見。