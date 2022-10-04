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台股跌25% 前8月勞動基金大虧3204.6億

記者陳宛茜、戴瑞瑤／台北4日電
包括勞退和勞保基金在內的勞動基金，今年前8個月累計投資虧損3000多億元。由於全球股市9月持續下探，勞動基金運用坦言「後市很不看好」。(記者杜建重／攝影)
包括勞退和勞保基金在內的勞動基金，今年前8個月累計投資虧損3000多億元。由於全球股市9月持續下探，勞動基金運用坦言「後市很不看好」。(記者杜建重／攝影)

今年以來台股大幅下跌超過25%，不只散戶荷包縮水，政府基金投資績效也慘不忍睹。勞動基金運用局昨天公布最新統計，勞動基金今年截至8月底累計虧損3204.6億元(台幣，下同，約100億零7400萬美元)，收益率負6.2%，虧損規模擴大；8月單月虧損292.2億元。勞動基金運用局副局長劉麗茹坦言，「後市很不看好」，勞動基金布局要「慢一點、緩一點」。

由於9月台灣外股市仍下探，勞動基金虧損情況恐持續惡化。勞動基金運用局指出，美國、歐元區及英國等大型經濟體，短期內高通膨率仍難以緩和，各主要央行仍將施行緊縮貨幣政策，將使國際經濟及金融市場表現承受較大壓力。

金管會上周宣布祭出調降借券賣出量、及提高融券成本等兩大救市措施，但台股昨仍下跌124點，指數收在1萬3300點。金管會主委黃天牧昨赴立法院備詢，主委賴士葆質疑台股是否已步入熊市？黃天牧說，「定義熊或牛要很審慎，這不是我的職責，我只要穩定市場，是熊還是牛還要再斟酌。」

黃天牧說，台股還是要看基本面，他再度強調「遛狗理論」，也就是不論小狗（股價）怎麼變動，最終還是回到主人（基本面）身邊，「基本面很重要，只是時間的問題」。

國際政治紛擾、新冠疫情蔓延，引發供應鏈斷鏈危機，通貨膨脹、升息等因素造成台股在內的全球股市走跌，也衝擊政府基金的投報率，其中勞動基金包含多個政府基金，攸關勞工老本的新制勞退基金，今年截至8月虧損2092億元、收益率-6.28%。若以目前新制勞退個人帳戶有1225萬個來粗估，每位勞工形同今年到8月帳面上平均虧損約1萬7000元。不過，新制勞退有「最低保證收益」機制，當勞工退休時請領新制勞退金，累計收益不會低於銀行2年定期存款利率收益。

至於影響勞保虧空年限的勞保基金收益數，今年截至8月為負515.2億元、收益率-6.49%；舊制勞退基金則虧損634.7億元、收益率-7.44%。

勞動基金運用局說，8月全球持續受國際地緣政治紛擾、新冠疫情蔓延，引發供應鏈斷鏈危機，通膨也居高不下，全球主要央行續採積極升息措施，使得全球股、債市場波動加劇。台股大盤指數下跌1成7；全球債券市場則因各國加快升息腳步殖利率反彈而下跌，巴克萊全球綜合債券指數下跌1成5。

但勞動基金運用局強調，今年短期績效雖受市場波及，但勞動基金近10年平均報酬率為4.4%，近5年報酬率為4.69%，長期投資績效仍屬穩健。

勞動基金今年投資慘賠 資料來源／勞動基金運用局 製表／陳宛茜
勞動基金今年投資慘賠 資料來源／勞動基金運用局 製表／陳宛茜

台股 指數 勞工

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