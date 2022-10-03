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少子化浪潮衝擊 台徵兵及齡男子僅11.8萬人 10年新低

記者洪哲政／台北3日電
內政部公布徵兵及齡男子調查結果，人數僅11萬8000餘人，已降至近10年來新低，未來年滿18歲青年人數預估持續銳減，國軍募兵將面臨挑戰。(本報資料照片)
內政部公布徵兵及齡男子調查結果，人數僅11萬8000餘人，已降至近10年來新低，未來年滿18歲青年人數預估持續銳減，國軍募兵將面臨挑戰。(本報資料照片)

立法院預算中心示警，內政部公布今年度2003年次徵兵及齡男子調查結果，人數僅11萬8000餘人，已降至近10年來新低，未來年滿18歲青年人數預估持續銳減，國軍募兵將面臨挑戰。

立法院預算中心指出，國防部整體人力編現比（實際現職人數／編列員額人數）仍低於9成，軍、士官編現比更始終低於這個標準，而在國軍擴編後備旅後，士官的編現比更僅83.77％；國防部雖稱已採士兵轉服士官模式補充，但預算中心評估認為這項轉服措施，將相對降低士兵服役人數，整體志願役人力並未提升。

預算中心表示，在少子化浪潮衝擊下，國防部亦將面臨國內可供招募社會青年人數銳減狀況，應盡早妥思良策。

立法院預算中心評估報告指出，政府明年度就教育召集與後備戰士招募業務預算案，合計編列近16億2000萬元台幣，增幅達105.76％。立法院預算中心持續呼籲，國防部應積極檢討教召的施訓場域，塑造對女性退役官兵較友善環境，以利後續推動女性參加教召。

預算中心表示，國軍志願役人數至今年6月底為16萬2014人，人數比去年少。在國防部因應提升後備戰力而於去年度擴編後備旅等因素影響下，截至今年6月底志願役整體人力編現比為84.98％，其中以士官的83.77％最低、軍官85.11％次之。

預算中心同時指出，國軍近年雖推動多元招募管道以穩定人力招募來源，107年度（2018年）至111年度（2022年）大學軍官訓練團（ROTC）計畫招募人數合計為3076人，但5年間學生退訓人數合計達1172人，退訓學生應賠償金額合計更達1億9337萬1000元台幣（約294萬美元），招募機制待檢討。

預算 國防部 教育

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