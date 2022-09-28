外資若大舉撤台 央行總裁楊金龍：將採外匯管制

央行總裁楊金龍27日表示，萬一出現大量資金撤離，將採取外匯管制。(記者林澔一／攝影)

美國激進升息、國際地緣政治風險加溫，近期台灣股匯市動盪不安，引發關注。中央銀行總裁楊金龍昨天在立法院表示，萬一出現大量資金撤離，將會採取外匯管制手段；管制前，會了解資金撤出情況，密切注意動向。

國民黨立委曾銘宗昨天質詢財政部、金管會，萬一兩岸情況緊張，美國大幅升息、股市大跌，如何因應。

金管會主委黃天牧表示，措施最極端的是限空，卻是雙面刃，如果到「非和平時期」當然會採更極端措施，但須審慎處理。財政部次長阮清華則表示，目前國安基金總額為5000億元台幣(約158億美元)，過去7次進場最多為2000多億元台幣；但國安基金功能為「點火」而非拉抬股市。

曾銘宗追問，假設台海兩岸緊張情勢升溫，外資大規模撤離1000億美元以上，甚至是5000億美元以上，央行 是否還有更有效的工具可以因應？

楊金龍回應，假設真的發生無法因應的狀況，首先要先密切注意外資動向，若發生外資大量撤離，央行會研擬管制措施，但這之前要先了解資金撤離狀況嚴不嚴重，畢竟股匯市息息相關；但他也強調，若以目前外匯存底5000多億美元來看，假設外資撤離的資金超過1000億美元，台灣仍足夠因應。不過，楊金龍也強調，所謂資本進出管制的前提，要建立在外資大規模撤離情況已經到了央行無法控制的地步。

匯銀人士昨聽到央行提到外匯管制直呼震驚，雖然都認為管制應該是最後手段，且外匯市場不可能「說關就關」，但國際資金最關心流動性，擔心此言等於提醒外資要更加注意台灣市場的風險。

財經官員解釋，外匯管制可說是「非常時期的非常措施」，不會輕易上膛，央行也不會輕易關閉外匯市場，最多只是限制部分的資金匯出。

匯銀人士直言，「外匯管制是很嚴厲的措施」，通常聽到這個字眼，代表市場已有金融危機危險性。過去央行只在1997年亞洲金融風暴有提過外匯管制，且台灣外匯存底還有5000億美元，仍可先用價量手段去阻貶。畢竟外匯管制是很嚴厲的手段，雖然近期外資匯出力道很強，就央行立場可以理解，但外匯管制字眼非常嚴厲，恐損及外資在台投資 信心，「講白一點，外匯管制就是只准進、不准出」，恐怕會引起外資反感心態，對台灣投資會有不利影響。

近期台灣資金外流嚴重，學者分析說，日圓、韓元近期也強勢走貶，日圓貶幅已達兩成以上，韓元貶幅也大於台灣，但兩國也是只有進行匯率 干預，在外匯市場進行買賣，以量價來調控新台幣匯率，台灣相對貶幅更低，且這波匯率貶值是國際大環境問題，「洪水要來是擋不住」，央行應只是提到外匯管制的可能性，但不會在此時點推出，否則對台灣整體信譽、資本市場將有大衝擊。

不具名學者說，台灣資本市場進出是相對自由開放，若真的有必要動用外匯管制有點「開倒車」，從市場經濟角度，央行可從價量等手段來因應匯率貶勢。