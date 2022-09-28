國家文藝獎得主撒古流涉性侵 屏檢依妨害性自主罪起訴

曾獲國藝獎的藝術家撒古流去年12月爆出性侵疑雲，屏東地檢署偵辦，全案今年9月偵結，將撒古流依妨害性自主罪起訴。（圖：北美館提供）

國家文藝獎得主、知名原住民 藝術家撒古流．巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung）去年底爆發涉性侵 案，有兩名女子受害，更掀起藝文界#Me too潮。屏東檢警歷時9個多月偵辦後，掌握相關證據，今年9月偵結，將撒古流依妨害性自主罪起訴。

撒古流．巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung）在2018年獲國家文藝獎，是屏東縣三地門鄉大社村藝術家；去年12月中旬，網站出現匿名網路文章「小鎮故事」影射撒古流性侵女子，隨後亦有一名女子於網路撰文控訴十多年前遭撒古流性侵未遂。媒體報導此一me too風暴後，屏東地檢署立案調查，撒古流隨後於臉書發表聲明，強調自己並未有網路文章控訴行為與過程，細節將於司法機關調查時說明。隔天便有議員召開記者會播放疑似受害女子的錄音檔案控訴撒古流。

去年12月中旬此案爆發後，撒古流甫獲選台北市立美術館主辦的威尼斯國際美術雙年展台灣館代表，並獲國家文化藝術基金會贊助參加德國 第15屆卡塞爾文件展。北美館今年1月發出聲明，決議終止撒古流代表台灣館參加本屆威尼斯雙年展。國藝會也同步宣布取消對薩古流參加德國卡塞爾文件展的補助。

屏東地檢署歷時九個月偵辦，掌握相關證據後，今年9月21日全案偵結，將撒古流依涉嫌妨害性自主罪起訴。