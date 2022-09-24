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黑白集／被指揮的指揮官 王必勝只能做做樣子

黑白集
王必勝當上防疫指揮官，公公婆婆一堆。（圖：指揮中心提供）
王必勝當上防疫指揮官，公公婆婆一堆。（圖：指揮中心提供）

拍拍手，邊境要擴大解封，是值得高興的事。但也別高興太早，一提到細節，官員都一問三不知，腦筋根本還沒想到那裡。就跟政府三年來的防疫一樣，邊走邊觀望邊抵擋，靠著外國和民間捐贈疫苗倉皇度過，蔡政府仍能自吹自擂「超前部署」，全憑皮厚。

以王必勝為例，在「才德不配」下，莫名其妙當上了防疫指揮官。左邊要看衛福部長薛瑞元臉色，右邊要聽前指揮官陳時中咬耳朵，這支指揮棒怎麼拿？這還沒完，當他還支支吾吾對邊境鬆綁感到猶豫不決；冷不妨，行政院就敲定了10月13日實施入境「0＋7」解封的消息。王必勝等於被打了一耳光。

有這麼多公公婆婆插手，王必勝這個指揮官只能做做樣子，假裝還在指揮。更荒謬的是，到了該正告國人的時候，王必勝卻不在記者會宣布邊境鬆綁決策，反而跑到親綠媒體人的節目去放送消息。這麼失格的行徑，正好印證他不配坐這個位子。

尤其可議的是，這個媒體人日前才抹紅慈濟是「中共同路人」。為此，蔡總統剛剛特意跑到花蓮向證嚴法師致意示好；次日，王必勝就去上節目幫媒體人暖場，當場和盤托出行政院決策。這是沒腦？還是跟總統唱反調？

王必勝能否讓民眾信任，倒還在其次。令人失望的是，這個政府到底還有沒有螺絲與軌道，一切都亂成一團！（轉載自聯合報）

邊境 防疫 陳時中

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