我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國唐山燒烤店打人案一審 主嫌陳繼志獲刑24年

30年房貸利率飆至6.29% 14年新高…豪宅跌最凶

參選人被酸請不起具俊曄 下血本請來爆乳女DJ

記者修瑞瑩／台南23日電
昆娜有全台最美DJ封號，經常在網上分享好身材。（取材自臉書）
昆娜有全台最美DJ封號，經常在網上分享好身材。（取材自臉書）

台南市長參選人「虧雞」林義豐24日將在新營成立溪北競選總部，他的成立儀式與一般參選人不同，這次帶到溪北的是有「全台最美DJ」封號的「昆娜Queena」，及絕對能炒熱氣氛的「Hot Q Girls」辣妹女團，要讓年輕的支持者high翻，大家一起翻轉溪北。

林義豐7月時在原台南市區裡成立溪南競選總部，當時也請來不少知名DJ，有許多年輕人參與，但原本不少人敲碗，希望能找大S的老公具俊曄到場，後來因為行程喬不攏未能成行，林義豐卻被酸「請不起」，市府在之後舉辦另場活動，果然請到具俊曄，雙方頗有較勁的意味，爭搶年輕人選票。

林義豐對於24日要在溪北再辦電音趴表示，開酸對手「不是請不起，就算你們請得起，也沒人捧場」，對手的政見吸引不了年輕人，就算請到具俊曄到場，參與的年輕人也不多，吸引不了年輕選票。

昆娜在網路上擁有高人氣，IG上的粉絲有29萬人，除了有漂亮臉蛋、傲人身材，DJ的功力也相當厲害，曾獲選為亞洲百大DJ之一，經常在網上分享清涼美照與活動，有許多死忠支持者。而Hot Q Girls則是經常出現在南部廟會、活動中，以清涼裝扮及好身材，超級吸睛的女團。

林義豐這次下血本，請到昆娜，他表示，不像有人辦活動臨時請不到DJ還不退錢，他的活動全部免費，就是要讓大家知道「虧雞說的到做的到」，答應要給大家的絕不食言，邀請大家一起全民起義、豐潮溪北。

具俊曄 大S

上一則

新聞評論／慈濟不打誑語 蔡英文和陳時中呢？

下一則

怎麼做到的？公園百隻麻雀跟他飛 台網友驚呼：神級遛鳥俠

延伸閱讀

金山亞裔紀念慰安婦雕像落成5周年 教育年輕人認識歷史

金山亞裔紀念慰安婦雕像落成5周年 教育年輕人認識歷史
兒子裝傻賴帳 山東翁討「帶孫費」…法官判付2萬

兒子裝傻賴帳 山東翁討「帶孫費」…法官判付2萬
菲律賓戒嚴50年 倖存者：漸失公眾關注

菲律賓戒嚴50年 倖存者：漸失公眾關注
立陶宛洋芋片 成人限定 激起狂野想像

立陶宛洋芋片 成人限定 激起狂野想像

熱門新聞

桃園榮譽國民之家邀脫衣舞孃表演的影片登上紐約郵報，網友看了大讚：我也想去！ （取材自推特）

台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

2022-09-15 17:46
花蓮大地震，警消到場搶救，下午4時前已緊急救出3人。（圖／警方提供）

台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出

2022-09-18 09:44
台灣採購的莫德納雙價次世代疫苗首批80萬劑16日深夜運抵桃園機場，預計24日起配送各縣市政府。記者季相儒／攝影

台灣10月上旬入境 不開放0+7

2022-09-16 16:34
網友在PTT的八卦板上瘋傳「邊境管理及開放建議」，指揮中心今早證實，這是研議中的草案。(取材自PTT)

網傳台10月開放邊境「0+7」時程 指揮中心證實：研議中

2022-09-15 22:07
愈來愈多台灣民眾感受到兩岸軍事關係處於緊張狀態，高達53%民眾不滿意蔡英文總統處理兩岸關係的表現。圖為蔡英文（左二）今年3月視導新制教召14天訓練。（本報系資料照片）

本報系民調：蔡英文兩岸政策 台民眾不滿意逾半

2022-09-19 20:40
台東今晚發生苪氏規模6.4地震，鹿野鄉永安村住家櫃子掉落，一片狼籍。圖／讀者提供

台東強震 民家中電視櫃突倒下 回憶驚悚全程

2022-09-17 11:14

超人氣

更多 >
這7項「意外」的商品 好市多竟然也有

這7項「意外」的商品 好市多竟然也有
瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負

瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負
尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到

尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到
謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削

謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削
習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周

習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周