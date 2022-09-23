參選人被酸請不起具俊曄 下血本請來爆乳女DJ

昆娜有全台最美DJ封號，經常在網上分享好身材。（取材自臉書）

台南市長參選人「虧雞」林義豐24日將在新營成立溪北競選總部，他的成立儀式與一般參選人不同，這次帶到溪北的是有「全台最美DJ」封號的「昆娜Queena」，及絕對能炒熱氣氛的「Hot Q Girls」辣妹女團，要讓年輕的支持者high翻，大家一起翻轉溪北。

林義豐7月時在原台南市區裡成立溪南競選總部，當時也請來不少知名DJ，有許多年輕人參與，但原本不少人敲碗，希望能找大S 的老公具俊曄 到場，後來因為行程喬不攏未能成行，林義豐卻被酸「請不起」，市府在之後舉辦另場活動，果然請到具俊曄，雙方頗有較勁的意味，爭搶年輕人選票。

林義豐對於24日要在溪北再辦電音趴表示，開酸對手「不是請不起，就算你們請得起，也沒人捧場」，對手的政見吸引不了年輕人，就算請到具俊曄到場，參與的年輕人也不多，吸引不了年輕選票。

昆娜在網路上擁有高人氣，IG上的粉絲有29萬人，除了有漂亮臉蛋、傲人身材，DJ的功力也相當厲害，曾獲選為亞洲百大DJ之一，經常在網上分享清涼美照與活動，有許多死忠支持者。而Hot Q Girls則是經常出現在南部廟會、活動中，以清涼裝扮及好身材，超級吸睛的女團。

林義豐這次下血本，請到昆娜，他表示，不像有人辦活動臨時請不到DJ還不退錢，他的活動全部免費，就是要讓大家知道「虧雞說的到做的到」，答應要給大家的絕不食言，邀請大家一起全民起義、豐潮溪北。