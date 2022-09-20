球場天花板崩塌挨酸五星招牌震毀 鄭文燦：概括負責

桃園八德國民運動中心羽球場才修好，卻因18日台東大震，天花板整個崩落。現場球友拔腿瘋狂逃命，甚至登上國際媒體。（記者朱冠諭／翻攝）

前天台東大震，桃園八德國 民運動中心耗資5億元台幣（約1600萬美元）興建的五樓羽球 場天花板輕鋼架、隔音板掉落，遭網友狂酸「五星市政招牌也被天花板砸毀」，在野黨也批桃園市長鄭文燦許多「豆腐渣」工程，鐵證如山絕非看圖說故事。鄭文燦昨到市議會備詢時頻致歉，承認此事件影響桃園建設形象，公安 必須檢討。在野黨則呼籲市府不該放任側翼帶風向，把責任甩鍋給負責營運管理的救國團。

來源：聯合新聞網

台東池上前天發生規模6.8地震，桃園當時最高震度三級，但八德國民運動中心羽球場天花板輕鋼架及隔音板卻猶如紙糊，炸彈般瞬間崩塌，砸傷一位打球的民眾。

鑑定結果尚未出爐，因羽球場本月17日剛完成燈箱改善工程，綠營側翼將矛頭指向發包的救國團；桃園市議員舒翠玲昨現勘指出，如果天花板坍塌是燈箱改善工程所致，「為何同樣的施工方式，三樓天花板沒問題？」

鄭文燦表示，民眾擦傷、運動民眾受驚嚇，「我要代表市政府深深致歉」；所有公共工程概括負責，八德運動中心經費不論多少，工安都必須檢討，外界帶風向與市府無關，他的立場就是等鑑定報告出爐，查清楚事發原因。

民眾黨桃園市長參選人賴香伶批評，施作、驗收程序是否有問題？其他運動中心是否安全，盼市府盡快公布鑑定結果。

國民黨桃園市長參選人張善政昨晚表示，平鎮文化公園停車場、楊梅區公所與八德運動中心，三大公安意外曝露鄭文燦市府團隊治理無方；他若當選，會全面體檢公共工程，對不良營造商祭出重罰，列入公共工程黑名單。

民進黨市長參選人鄭運鵬則說，責任歸屬要由第三方鑑定，盼尊重土木和結構技師專業分析，不要看圖說故事。

救國團則表示，專家初步勘查結果，天花板掉落與救國團近日進行燈具照明改善應無關係，外界不要因政治因素，隨便甩鍋。救國團主任葛永光表示，桃園市運動中心問題不少，「不只是八德有問題」，救國團也希望與政府合作，盡速改善。