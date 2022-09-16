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台電強化電網 直供7大科技園區

記者黃有容／台北7日電
台電公布強化電網計畫，除了打造分散式電網，還將建立直供七大園區的輸電線路。（記者杜建重／攝影）
台電公布強化電網計畫，除了打造分散式電網，還將建立直供七大園區的輸電線路。（記者杜建重／攝影）

台電兩年內發生三場大停電，暴露國內電網穩定危機，台電15日公布「強化電網韌性建設計畫」，未來10年將投入5645億元（台幣，下同，約189億美元），把集中式電網改為分散式。其中五大電廠將直供給七大科學園區及產業園區，不再連結到電網主幹線，也會力求綠能就近供電，並推動新建與改建52座變電所。

經濟部政次、台電代理董事長曾文生表示，電網未來改為分散式可增加韌性，將以「力求分散、持續強固、加強防衛」三大主軸，確保不再因單一電網事故造成全台停電。

曾文生說，303大停電原因在於電網太集中；全台透過3條345KV（千伏特）超高壓輸電線路的主幹線，經由龍潭、中寮、龍崎超高壓變電所形成北中南區3大樞紐，屬於「集中電網架構」，未來將打造成「分散式電網」，以降低電網負擔。

台電總經理王耀庭說明，計畫分為「推動分散電網工程」預算4379億元、「精進強固電網工程」預算1250億元，和「強化系統防衛能力」預算16.9億元。曾文生指出，預算來源為公務預算，非增資的1500億元。

台電表示，在分散工程中一大重點為「電廠直供園區」，10年內將新增33條輸電線路，由通霄電廠及離岸風電直接供電給竹科，台中電廠及離岸風電直供中科，興達電廠直供南科、橋科，另由大潭電廠直供新北產業園區、桃園工業區，大林電廠直供楠梓產業園區，合計輸電量達14.5GW（10億瓦），預算規模約900億元。

電網分散勢必興建更多變電所，計畫將同步推動變電所工程，包含10年內將新設大安、萬隆等28座變電所，以及24座變電所「屋內化」改建。

對於台電將強化電網韌性，學者認為，再生能源的分散供電，必須建立在南北電源都足夠的基礎上，否則還是會缺電；另外學者也批，電廠直供工業園區，這種措施就代表電不夠，並非讓民生用電更有餘裕，而是為了掩飾「停電時不會停到工業用電大戶」的目的。

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