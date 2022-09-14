我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

國營事業百名考生作弊 砸百萬上榜 舞弊集團5年撈上億

記者張議晨／高雄14日電
雄檢偵辦國營事業考試電子舞弊集團，查扣手機等電子設備。(記者張議晨／翻攝)
雄檢偵辦國營事業考試電子舞弊集團，查扣手機等電子設備。(記者張議晨／翻攝)

中鋼、中油、台電等國營「鐵飯碗」再爆電子舞弊，男子吳岱霖為首的舞弊集團，5年幫101人作弊捧到鐵飯碗，獲利至少上億元；其中郭姓、林姓集團成員，就是靠吳男協助，順利考上台電與中鋼，林被集團吸收後當起講師，傳授作弊技巧給後進，還拉來妻子一起賺，高雄地檢署偵結，今依詐欺罪起訴吳男等5人。

去年因一名考生被檢舉作弊考上國營事業，高雄地檢署與廉政署南調組成立專案小組追查，追出吳男為首的舞弊集團；吳勾結台電郭姓員工

及中鋼林姓員工，從2016年起招攬想捧鐵飯碗的國營事業考生，再考試時透過通訊設備作弊，涉嫌舞弊的考試至少10場以上。

檢廉調查，吳男過去就有曾協助國考生作弊，被判刑8個月紀錄，但他仍重操舊業，再組舞弊集團。吳男等人先要求作弊考生支付2萬元，購買手機、耳機及訊號放大器等舞弊設備，約定錄取後，再支付120萬元至150萬元尾款給集團。

考試當天，吳男等人另聘請解題學生，先進入考場應試，提早交卷後，將解答透過藍芽設備，播報至考生配戴的耳機裡。

考生完成第一階段筆試後，順利進入面試階段，則由在中鋼任職的林男擔任講師，協助修改自傳、教導面試技巧，若第二階段需要筆試，則炮製第一階段筆試的電子舞弊手法，將當天考試答案以耳機傳給考生。

不僅於此，因舞弊利潤龐大，林男甚至將老婆、小三拉近集團，協助處理集團其它行政工作一起賺，檢廉清查近5年靠電子舞弊的考生，中油有36人、中鋼34人、台電31人，偵辦時已函文給國營事業，由各進行內部調查。

去年10月12日、11月1日，廉、檢曾搜索關係人住處等地，今年1月4日第三波行動，搜索17處，傳喚涉案的林男等8名男女到案，其中吳姓主嫌在搜索時逃脫，最後仍被查緝到案；另有20名考生在檢方調查時，主動到案坦承作弊上榜，其中兩人參與作弊，但並未上榜。

檢廉偵訊時，吳男坦承舞弊，但僅向6至8名考生收取費用，否認涉入其它作弊案件，其他集團成員則坦承部分罪行。檢廉根據在吳男等人住所查扣的隨身碟等考生名單，及部分考生等證詞，認定吳男為集團「首腦」，今依詐欺罪起訴吳男、林男等5人。

至於集團其它另3名成員及作弊考生，則另案偵辦中。

雄檢偵辦國營事業考試電子舞弊集團，查扣手機等電子設備。(記者張議晨／翻攝)
雄檢偵辦國營事業考試電子舞弊集團，查扣手機等電子設備。(記者張議晨／翻攝)

面試 詐欺 手機

上一則

台人赴日 今起可辦電子簽

下一則

林耕仁碩論涉抄 中華大學初比對「符合規範」

延伸閱讀

國債將逼近七兆台幣 國民黨砲轟蔡政府敗壞財政

國債將逼近七兆台幣 國民黨砲轟蔡政府敗壞財政
黑白集／台灣供電沒問題?只有審計部老實說

黑白集／台灣供電沒問題?只有審計部老實說
基隆護海公投案 民團轟「對台電開綠燈、對人民開紅燈」

基隆護海公投案 民團轟「對台電開綠燈、對人民開紅燈」
新聞評論／電價沒大漲 因為直接從人民口袋掏錢

新聞評論／電價沒大漲 因為直接從人民口袋掏錢

熱門新聞

參院外交委員會14日將審查強化台美關係的「台灣政策法案」，白宮國家安全顧問蘇利文表示，部分條文令人擔心。(本報資料照片)

台灣政策法新法若通過 學者：美中恐攤牌 甚至斷交

2022-09-08 20:56
彰化縣芳苑鄉一家環保工廠的寶特瓶絞碎機，9日發生外籍移工被吸入遭絞碎輾斃的驚悚意外。(圖：民眾提供)

同事誤開機 越籍移工在台被磨碎機絞成碎肉慘死

2022-09-10 10:40
Liya來到RAW的廚房裡，跟著江振誠從備料到熬煮，一起做出牛肉麵。

名廚江振誠攜小廚神Liya 返廚藝初心 煮動人美食

2022-09-12 12:36
台美7月舉行「陸軍新型戰車專案管理會議」，美方特別安排台與會官員前往底特律戰車工廠，試乘第一輛專為台改裝的M1A2T戰車。圖/讀者提供

美售台第一輛M1A2T型戰車 首曝光

2022-09-11 13:32
英特爾執行長基辛格預測中國五年內不會攻台。（路透）

英特爾CEO傳透露真實想法：中國5年內不會攻打台灣

2022-09-09 01:02
TVBS大樓外觀。記者徐兆玄／攝影

TVBS主播宮鬥有後續 她遭爆曠職被記10大過解雇

2022-09-13 12:18

超人氣

更多 >
數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一

數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一
不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？

不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？
英女王國葬 這三個國家不得派代表參加

英女王國葬 這三個國家不得派代表參加
富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員

富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員
曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國

曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國