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金庸3版本 王語嫣結局大不同

記者陳宛茜／台北12日電

金庸作品共三版本，不少差異極大。例如「天龍八部」中的王語嫣，在金迷眼中是溫柔典雅的「神仙姐姐」，最後還和深情又武功高強的大理國王子段譽「過著幸福快樂的生活」，但「神仙姐姐」的柔弱形象和快樂結局僅限二版。王語嫣在一版是武功高強的「王玉燕」，武功比表哥慕容復還高；三版則被金庸改成追求童顏不老的美容狂，段譽則認清自己愛的是王語嫣外貌而非內心，跟她分手。

金庸舊版皆先在香港報紙連載、接著出單行本。台灣讀者在1980年代正版金庸引進台灣之前，對於一版無緣目睹。據了解，舊版改動最大的當屬「天龍八部」。段譽在其中還有元配—高昇泰之女高湄。而由倪匡代寫的部分，瞎眼的阿紫愛上化名王星天的游坦之，更與姊夫喬峰曾兩情相悅。但這些劇情在二版統統被金庸刪掉，「天龍八部」變得純情。

到了三版，金庸又讓「天龍八部」變回「亂愛」版。段譽和王語嫣「吹」了，最終娶了他的兩位「妹妹」木婉清、鍾靈，以及「二嫂」西夏公主的婢女曉蕾。王語嫣則專注於修鍊「不老長春功」，並回到發瘋的表哥慕容復身邊。金庸曾受訪說「武功可以誇張，性格一定要真實」，段譽愛的只是「神仙姐姐」外型，兩人不可能白頭偕老。

香港金庸館特約研究員邱健恩說，舊版體現金庸的創作熱情，但破綻與矛盾眾多；三版呈現金庸小說圓融自足的武俠小世界，堵塞了所有漏洞，但失諸純真。唯有二版才最真實，熱情不減，破綻也能接受。

遠流說，1986年取得金庸作品授權與網片印行二版，其後金庸曾小幅度做修改發行港版、陸版，但未同步告知遠流，台灣的二版反而成為兩岸三地保留最原始二版的地區。

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