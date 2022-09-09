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英特爾CEO傳透露真實想法：中國5年內不會攻打台灣

數位部撇中介法 不管監理業務

記者馬瑞璿／台北9日電

國家通訊傳播委員會（NCC）「數位中介服務法」草案本周宣布重新歸零、回到原點，未來數位部是否接手中介法？數位部長唐鳳表示，數位中介法跟非法網路言論監理有關，「數位部做的工作並沒有監理成分」。她強調，數位部的功能旨在促進各行各業共榮，跟監理有關的業務，不是數位部的業務。

NCC今年6月底推出的中介法草案，引發多方爭議，但數位部未來仍然會與大型數位平台接觸。唐鳳明確定調，數位部最重要的工作，是讓跨境平台科技來配合社會價值，而不是擾亂社會。

唐鳳舉例，「選罷法規定國外不能給政治獻金，選舉要符合透明跟不能收國外的錢」，然而，過去就曾有國外經費透過在跨境平台上面下廣告，幫特定候選人打廣告，「這就等於繞過我們的政治獻金法，當時，我們也有跟跨國平台談，不管你在加州還是美國，我們在台灣就是要揭露，所以，他們2019年有做修正」。

不過，數位部掌握龐大預算、約聘人員比率也高，讓外界質疑，數位部是否變相養網軍？唐鳳指出，「我們的司長、署長，可以用外部教授、副教授，但目前都是常任文官，行政中立是我最在意的事情，我也特別請司長、署長確保約聘雇人員，也能維持相同行政中立」。

加州 預算 法網

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