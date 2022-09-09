日月潭阿婆茶葉蛋創始人 鄒金盆辭世 享耆壽93歲
日月潭阿婆茶葉蛋創始人鄒金盆昨晨病逝，享耆壽93歲，消息傳開令許多人不捨，親屬證實，目前水社、玄光碼頭的店舖向日管處報備休息12天。議員石慶龍說，金盆阿婆辭世令人不捨，但希望未來有人接手續賣阿婆茶葉蛋，傳承在地好味道。
阿婆茶葉蛋創始人鄒金盆，從18歲開始滷煮茶葉蛋，因生意不錯，吸引遊客上門購買；不斷改良也贏得國內外食客的好口碑，如今手藝已交給子孫接棒經營。
日管處副處長廖錫標表示，金盆阿嬤的阿婆香菇茶葉蛋，位在玄光寺及水社碼頭，是使用日月潭三寶中的阿薩姆紅茶與埔里香菇來滷的，香氣撲鼻卻口味不死鹹，具備獨特的在地風味，一直是日月潭的代名詞。
原本一天約可賣700、800顆，但自從開放陸客後，竟一夕爆紅，每天至少賣5000顆，不但養活整個家族，還包括龐大的「上下游產業」，連原本齊名的所長茶葉蛋也轉戰他鄉。
據了解，高齡93歲的鄒金盆，很早就在腸子發現癌細胞，但不清楚是良性或惡性，當時因年紀大不敢開刀，日前發病住院10多天，但病況未見好轉，昨晨送返家中，因急性腎衰竭併發其他症狀，於清晨5時30分離世。
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