5校再列專案輔導 和春技術學院只能停辦

和春技術學院因教學品質檢核仍未過，7日遭教育部再列為專輔學校，但因上學年就已被要求停招，未來僅剩停辦一途。(本報資料照片)

教育部 繼前天將高苑科技大學、大同技術學院列專案輔導學校後，昨一口氣又公布台灣首府大學、明道大學、中州科技大學、環球科技大學、和春技術學院也入列專輔學校，多數因財務顯著惡化，分別有1年或2年改善期。但和春上學年已被教育部勒令停招，這次因限期改善後教學品質檢核仍未過，已無改善期，僅剩停辦一途，恐是私校退場條例上路後的停辦首例。

教育部連兩天召開私立高級中等以上學校退場審議會，共7校被列專輔學校，其中昨天就有5校。退審會說，明道大學、中州科大和環球科大均因財務顯著惡化，財務決算報告也呈負數，被列專輔學校，但3校皆在今年5月退場條例上路前就已被列專輔學校，因此這次僅有1年改善期，須在明年五月底前改善。其中，中州科大這學年起已被勒令停招。

另首府大學今年6月被列專輔學校，且勒令這學年起停招。退審會說，因該校財務顯著惡化，設校基金將於年底用罄，這次再遭依退場條例列專輔學校，但因是退場條例實施後才被列專輔學校，有2年改善期，可在後年5月底前改善。

退審會說，上述4校遭列專輔後，教育部將加派教職員、學生、學者專家擔任董事，並加派學者擔任監察人加強學校治理；若期限內未改善，將再提審議會討論下學年全面停招，並於當學年結束時停辦。

至於和春技術學院，因教學品質檢核連年未過，上學年就被教育部勒令停招，並列專輔。這次因教學品質檢核仍未過，再遭認定為專輔學校，但因新法實施前已被停招，只能在明年5月13日（私校退場條例施行1年）前停辦。

和春尚有70多名學生，多數恐無法原校畢業。教育部技職司副司長柯今尉說，和春後續實際停辦日將待退審會認定，確定後將啟動輔導安置程序，並同步由教育部協助重組 董事會。

柯今尉說，退審會下周還會續審大專校院專輔名單，至於私立高中職，國教署正在通盤檢視，若為直轄市主管的私立高中職，直轄市須自組退審會審議。